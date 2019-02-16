16-17 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева показала свою любимую фотографию: «У каждого, наверное, есть любимая фотография и непонятно почему. Моя вот эта».
«Утренние девчонки- они такие🙈 Немножко помятые, растрепанные и умиротворённые)) ну по крайней мере девчонки- мамочки точно🙈😂💋 а вы какие по утрам?)» — подписала Юлия Ковальчук свое утреннее селфи.
Алексей Чадов и Артем Ткаченко устроили «мальчишник» с сыновьями.
Денис Клявер поздравил с днем рождения маму, а Ксения Бородина — бабушку.
Сегодня у этой искренней и озорной девчушки день рождения!🥰 И с годами, слава Богу, ничего не меняется! Тот же пионерский костёр в глазах (и не только)😜😍🔥🔥🔥, зажигающий всё и всех вокруг своим позитивом и жизнелюбием.❤✊ Мамочка, родная!!! С днем рождения!👏👏👏 Неиссякаемого здоровья!!!🙏 Мчу к тебе на крыльях любви😘 Сын❤🌹 P.s. Друзья, давайте запоздравляем маму😉, у неё появился закрытый аккаунт🤫, с которого она всё и прочтёт😎😝🤣🖖🤘❤
Дмитрий Тарасов показал нежное фото с женой и дочкой, а Анита Цой – с мужем и сыном. Настасья Овечкина похвасталась букетом от любимого мужа.
«Если совсем честно, больше всего на свете я люблю читать стихи, петь, танцевать, видеть своих близких и друзей счастливыми и радоваться пронзительным моментам! сегодня я все это перевыполнила.... мои прекрасные друзья! надо же было на один год пережить сорокалетие , чтобы наконец научиться получать такой кайф от жизни!!! это было незабываемо, мне кажется впервые в жизни хотелось рождаться и рождаться....О каждом из вас под сердцем у меня есть запись...Кажется, я счастлива навсегда♥️♥️♥️», — призналась Любовь Толкалина, отметившая накануне 41-й день рождения.
Юлия Савичева рассказала забавную историю про имя своей дочери: «Имя дочери Анна было выбрано в честь.......Расскажу, какая с этим была связана смешная ситуация. Сначала нам сообщили, что будет девочка. Анна, сказали мы! В честь Анны Павловой и Анны Ахматовой. Потом, через пару месяцев сообщили, что это мальчик!😆 Ну, подумали мы, значит Даниил. На последнем скрининге врач-португалец спросил: «... Кого больше хотите, мальчика или девочку?». «Все равно»,- ответили мы, - «лишь бы малыш был здоров». Доктор сообщил, что это девочка, и мы вернулись на исходную😂 А если честно, то я сразу знала, что у нас будет маленькая принцесса.☺️ Все-таки есть какое-то шестое чувство, которое подсказывает нам правильные ответы». Влад Соколовский показал, как проводит время с дочерью Мией.
Дочь Сергея Безрукова оценила «один из самых лучших детских спектаклей Московского Губернского театра, «Маугли»!!!».
Анна Нетребко с сыном устроила прогулку по окрестностям Вены.
Наталья Ионова и Ирина Салтыкова поделились похожими фотографиями с собаками, а Лиза Боярская показала фото в образе Марины Цветаевой, сделанное за кулисами спектакля «1926».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram