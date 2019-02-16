16-17 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева рассказала забавную историю про имя своей дочери: «Имя дочери Анна было выбрано в честь.......Расскажу, какая с этим была связана смешная ситуация. Сначала нам сообщили, что будет девочка. Анна, сказали мы! В честь Анны Павловой и Анны Ахматовой. Потом, через пару месяцев сообщили, что это мальчик!😆 Ну, подумали мы, значит Даниил. На последнем скрининге врач-португалец спросил: «... Кого больше хотите, мальчика или девочку?». «Все равно»,- ответили мы, - «лишь бы малыш был здоров». Доктор сообщил, что это девочка, и мы вернулись на исходную😂 А если честно, то я сразу знала, что у нас будет маленькая принцесса.☺️ Все-таки есть какое-то шестое чувство, которое подсказывает нам правильные ответы». Влад Соколовский показал, как проводит время с дочерью Мией.