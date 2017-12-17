16-17 декабря: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Когда две твои подружки, абсолютно не разговаривающие по-английский и французский, каким-то образом на языке жестов, за твоею спиною, объяснили в одном из самых модных ресторанов Парижа, что у третьей подружки сегодня ДР. Видимо, какую музыку ставить они поняли сами, акцент выдал! Спасибо, мои любимые девочки !!! Это таааккк приятно ❤️ @varda_varda И с Днём Рождения @elenamanevich ! Сегодня раунд 2. ❤️
Если бы я 😼мог говорить-я бы ей,хозяйке этой ответил-достань вазу с каминной полки !Что принесла ?Где мне? Как это -твои цветы?В этом доме всё -моё!😼И твоё-тоже моё!А то ишь,разбаловал я вас!💪Отойди от вазы-я прыгать буду и в прыжке её с полки повалю.Что ,а ты?А ты веником потом осколки собирать будешь и шваброй пол протирать.Что значит -веником по ушам получу? Нее,ты меня любишь,лепишь ,творишь,малюешь...ааааа-тыыы меняяя любииишь.Песню эту помнишь? Вот и пой!😺😺😺Пока я 🌹дожую 😼 Котэ озвучивает реальный артист и художник @skladchikov 👍👍👍Вот вам и понравилось😂😂😂 #кошка #котэ #кот #котик #котики #cats #lovecats #catlover #catlovers #catlove #ilovecats #ilovecat #instacat #instacats #catofinstagram #снамиопасноноинтересно #кошкиочарованиемоётвоёивсех #кошкитакиекошки #уберитерозыизкаминаяподожгукамин #kateproductionпредставляет