Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

Дочь Ольги Шелест делает маме маникюр, сын Анфисы Чеховой зажег на танцполе в Сочи, дочь Тимати Алиса отлично провела время на катке, а Артемий Пресняков с папой и дедушкой постигает азы игры на фортепиано.

К Эвелине Бледанс и ее сыну Семе пришли Дед Мороз и Снегурочка. Иван Жидков и его возлюбленная Лилия впервые показали своего сына Степана, а Алексей Ягудин опубликовал трогательный бумеранг с дочерьми Лизой и Мишель.

Сергей Лазарев заинтриговал подписчиков совместным фото с солисткой «Ночных снайперов» Дианой Арбениной. Алена Водонаева сообщила, что станет девушкой с обложки в февральском номере журнала MAXIM. А Алла Довлатова, Олег Газманов и другие звезды поболели за сборную России по хоккею на очередном матче Кубка Первого канала.

Анна Седокова отметила день рождения в Париже в компании своих подруг, а Ольга Орлова, Анастасия Костенко и Мария Погребняк дразнят снимками с тропических островов.

Елена Перминова с детьми трогательно поздравила супруга с днем рождения.

Ирина Хакамада рассказала о любви своего кота к вафлям, а Екатерина Андреева — к розам.

Если бы я 😼мог говорить-я бы ей,хозяйке этой ответил-достань вазу с каминной полки !Что принесла ?Где мне? Как это -твои цветы?В этом доме всё -моё!😼И твоё-тоже моё!А то ишь,разбаловал я вас!💪Отойди от вазы-я прыгать буду и в прыжке её с полки повалю.Что ,а ты?А ты веником потом осколки собирать будешь и шваброй пол протирать.Что значит -веником по ушам получу? Нее,ты меня любишь,лепишь ,творишь,малюешь...ааааа-тыыы меняяя любииишь.Песню эту помнишь? Вот и пой!😺😺😺Пока я 🌹дожую 😼 Котэ озвучивает реальный артист и художник @skladchikov 👍👍👍Вот вам и понравилось😂😂😂 #кошка #котэ #кот #котик #котики #cats #lovecats #catlover #catlovers #catlove #ilovecats #ilovecat #instacat #instacats #catofinstagram #снамиопасноноинтересно #кошкиочарованиемоётвоёивсех #кошкитакиекошки #уберитерозыизкаминаяподожгукамин #kateproductionпредставляет

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Фото: instagram