Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.

Дочь Ольги Шелест делает маме маникюр, сын Анфисы Чеховой зажег на танцполе в Сочи, дочь Тимати Алиса отлично провела время на катке, а Артемий Пресняков с папой и дедушкой постигает азы игры на фортепиано.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Дек 16 2017 в 10:47 PST

Публикация от simona280 (@simona280) Дек 16 2017 в 6:05 PST

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Дек 17 2017 в 6:37 PST

К Эвелине Бледанс и ее сыну Семе пришли Дед Мороз и Снегурочка. Иван Жидков и его возлюбленная Лилия впервые показали своего сына Степана, а Алексей Ягудин опубликовал трогательный бумеранг с дочерьми Лизой и Мишель.

Сергей Лазарев заинтриговал подписчиков совместным фото с солисткой «Ночных снайперов» Дианой Арбениной. Алена Водонаева сообщила, что станет девушкой с обложки в февральском номере журнала MAXIM. А Алла Довлатова, Олег Газманов и другие звезды поболели за сборную России по хоккею на очередном матче Кубка Первого канала.

Анна Седокова отметила день рождения в Париже в компании своих подруг, а Ольга Орлова, Анастасия Костенко и Мария Погребняк дразнят снимками с тропических островов.

Елена Перминова с детьми трогательно поздравила супруга с днем рождения.

Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) Дек 17 2017 в 1:18 PST

Ирина Хакамада рассказала о любви своего кота к вафлям, а Екатерина Андреева — к розам.