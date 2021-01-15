15 января: самые интересные фото и видео в Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/aglayatarasova/
Юлия Высоцкая тепло и с юмором поздравила Егора Кончаловского с 55-летием. «С днем рождения, пасынок. Здоровья и радости, и любви, и работы! С любовью, мачеха», — написала телеведущая, которая на 8 лет моложе именинника.
Максим Галкин показал сказочное зимнее убранство своего семейного замка.
Аглая Тарасова показала кадры нежной фотосессии с младшей дочерью Софией. Актриса с семьей отдыхает на Мальдивах.
Экс-избранница Эмина Агаларова и мать его младшей дочери, модель Алена Гаврилова тоже проводит отпуск на берегу океана. Она похвасталась перед подписчиками стройными ногами и живописным пейзажем.
Нюша опубликовала красивые фото с дочерью Симбой. «С моей девочкой», — подписала она снимки.
Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров отметили 4-летие сына Ильи. «Мой маленький, но такой большой, любимый мальчик. С днем рождения, наш сынуля! Обожаем тебя, Илюшенька!», — написала Оксана в Instagram.
Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала фото с побережья океана. На пляже художник позировала в бикини. Поклонники отметили, что им приятно смотреть на нормальное женское тело, а не на отфотошопленные картинки.
Ольга Бузова, вернувшаяся из отпуска с Мальдив, сразу отправилась в салон красоты, чтобы расплести афрокосы. После того, как она сняла их, ее прическа стала напоминать одуванчик. Бузова, которая протоколирует каждый свой шаг, показала видео в Instagram.
Фигуристка Алина Загитова похвасталась кулинарными талантами, показав, какой ужин приготовила для близких. «Для моей любимой семьи», — подписала она фото.
Светлана Бондарчук отправилась на прогулку с мужем Сергеем Харченко в необычном виде. Супруги защищались от московского мороза как могли. Сергей даже надел валенки.
Наталья Подольская опубликовала фото, которое сделали, как только она вернулась из роддома с сыном Ваней. «Теперь главная задача — вырастить из них хороших людей и лучших друзей. Ваня тут только из роддома, малюсенький такой», — поделилась она воспоминаниями.
Ким Кардашьян поздравила свою младшую дочь Чикаго с 3-летием и показала милые фото и видео с ней. «Моя маленькая принцесса Чи Чи, сегодня тебе три. У тебя самый милый детский голос, который я могу слушать весь день. Ты принесла столько волшебства во все наши жизни. Мое сердце полно счастьем от того, что ты выбрала меня своей мамой. Не могу дождаться, когда мы начнем праздновать. С днем рождения, Чикаго!», — написала Ким в блоге.
Нино Нинидзе порылась в архивах и нашла фото, которое не смогла удержать при себе. Снимок, на котором она нежно обнимает Максима Виторгана, сделали во время поездки в Оман.
Фото и видео: Instagram Нюши, Ким Кардашян, Натальи Подольской, Нино Нинидзе, Алины Загитовой, Светланы Бондарчук, Ольги Бузовой, Дарины Эрвин, Оксаны Домниной, Алены Гавриловой, Аглаи Тарасовой, Максима Галкина, Юлии Высоцкой
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