15 января: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала фото с побережья океана. На пляже художник позировала в бикини. Поклонники отметили, что им приятно смотреть на нормальное женское тело, а не на отфотошопленные картинки.

Ольга Бузова, вернувшаяся из отпуска с Мальдив, сразу отправилась в салон красоты, чтобы расплести афрокосы. После того, как она сняла их, ее прическа стала напоминать одуванчик. Бузова, которая протоколирует каждый свой шаг, показала видео в Instagram.