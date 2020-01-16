15 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Дженнифер Лопес растрогала подписчиков фотографией с подросшими детьми: «Перерыв на уроки и обнимашки».
Анна Хилькевич показала свою дружную семью: «И вот так, во всем тайском великолепии мы все еще пытаемся словить "сабай".... прошла уже почти неделя, но пока получается только "забей" потому что мы все время куда-то несемся, выбиваемся из режима, что-то теряем, но не унываем))) потому что компания — огонь».
Лера Кудрявцева показала, как занимается с преподавателем ее дочь:
Дочь Ксении Бородиной выбрила себе бровь: «Господи... Ну вот что сказать про этого ребенка, и смех и грех!!! Уже все бритвы спрятали, но все равно она нашла. Увидела 2 недели назад, как Папа в ванной брился и пошло дело. После этого видео поругала, скажу честно. Потому что первый раз объяснила спокойно, она не поняла. Пришлось строго поговорить с актрисой», — пожаловалась мама.
Ирина Гринева с дочкой сфотографировалась у моря: «#отдыхающие #синеваморя».
Светлана Лобода тоже прогуливается по берегу: «Никто не паникует когда все идет согласно плану».
Анна Семенович показала фото с отдыха: «Каждый раз уезжая в отпуск я пытаюсь себя ограничивать в еде и отказывать во всем вкусненьком, вот я и подумала, а зачем? Я так рада, что последние пару лет меняется мода и измученные голодом тростинки отходят из трендов на вторые места, а такие девушки с формами, как я, лидируют».
Олеся Судзиловская борется с лишними объемами при помощи электрических импульсов.
Иосиф Пригожин поделился фотографией с праздника: «Перемены переменами, а День рождения по расписанию. Прекрасный вечер в кругу замечательных друзей».
Ольга Шелест с семьей наслаждается зимней погодой: «This Is Us!»
Стильная Саша Савельева гуляет с коляской: «Неужели сегодня было солнце».
Лена Темникова кутается в плед и шутит: «Аленка уже не та».
Селин Дион снова экспериментирует со стилем.
Фото и видео: instagram
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