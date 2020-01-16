15 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дженнифер Лопес растрогала подписчиков фотографией с подросшими детьми: «Перерыв на уроки и обнимашки».

Анна Хилькевич показала свою дружную семью: «И вот так, во всем тайском великолепии мы все еще пытаемся словить "сабай".... прошла уже почти неделя, но пока получается только "забей" потому что мы все время куда-то несемся, выбиваемся из режима, что-то теряем, но не унываем))) потому что компания — огонь».

Лера Кудрявцева показала, как занимается с преподавателем ее дочь: