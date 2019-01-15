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15 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Иосифа Пригожина

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Иосиф Пригожин поздравил взрослую дочь: «Вот и наступил двадцатый День рождения моего солнышка.15 января — особенный день для нас с @leylafattakhova, 20лет назад родилась умная, красивая и очень добрая девочка, которой мы все очень гордимся. Впереди у тебя много побед, моя радость. Верю в тебя!!!!!!»

К пожеланиям присоединилась Валерия: «Лиза, девочка наша замечательная, с Днем рождения тебя, с 20-летием!!!!! Ты стала совсем взрослая, хотя я не помню, чтобы ты была другой — взрослой ты для меня была с самого раннего детства. Как обошли тебя стороной, а заодно и всех нас, подростковые протестные бури? Думаю, потому что рано поняла, чего хочешь в жизни, научилась трудиться и добиваться цели. Ты мечтаешь сделать этот мир лучше, и не только мечтаешь, но и по маленькому кирпичику вносишь свой вклад. Ты прирожденный пацифист и благотворитель, организатор и идейный вдохновитель многих благих начинаний, труженица и романтик — мечтатель, да и просто яркая, остроумная, добрая девочка, которую мы все очень любим. Я уверена, у тебя получится построить жизнь такой, какой ты ее задумала. Иди своей своей дорогой, а мы будем твоими верными, неизменными спутниками , готовыми в любую минуту не только поддержать и помочь, но и от души порадоваться успехам. С Днем рождения!!!!!! Счастлива, что ты есть в моей жизни, а у Ани, Сени и Темы именно такая замечательная младшая сестренка. Мамочке за тебя отдельное спасибо».

Мария Погребняк рассказала, какой должна быть идеальная жена: «Когда в школе я встретила своего будущего мужа — Пашу, мне хотелось стать для него идеальной женой, я читала книги о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, чтобы узнать, что вообще хотят мужчины??? Прочитав несколько книг, я поняла, чтобы стать идеальной женой нужно много работать над собой! Ты должна сочетать в себе красоту, женственность, чувство юмора, детскую наивность (ее нужно иногда включать, она работает), быть прекрасной хозяйкой и хорошей мамой для ваших детей, быть страстной, проявлять интерес к делам мужа, поддерживать и радоваться за него! То есть, ты не можешь быть просто красивой и обаятельной. К красоте мужчина быстро привыкает и перестает замечать. Так же, ты можешь быть очень милой, с большим сердцем, прекрасно готовить, быть внимательной к мужу, но в тебе нет женственности, изящества, ухоженности, а ведь мужчины любят глазами! Мужское самолюбие тешит, когда рядом красивая блистательная женщина, на которую обращают внимания другие. Поэтому, мы — женщины, должны быть ухоженными, женственными, всегда в потрясающем настроении, но не эгоистичными! Любить, уважать, поддерживать, восхищаться своим мужем, интересоваться его жизнью, быть прекрасной хозяйкой и мамой, развиваться интелектуально. Неплохой список получился. Позже напишу, что мужчина должен делать, чтобы быть идеальным мужем».

Сергей Лазарев присоединился на отдыхе к Филиппу Киркорову и Ани Лорак: «Дружба в шоу-бизнесе существует!! Наглядный пример!! Люблю вас, мои друзья!!»

Сергей Жуков рассказал о тревел-лайфхаке. «Тот самый момент, когда уже нет сил смотреть на Том Ям, рис и дуриан. За две недели в Азии наши русские души соскучились по традиционному завтраку с хлебом и колбаской. В Тае мы отдыхаем не первый год и знали, что так будет. Поэтому подготовились и привезли с собой то, что здесь ни за какие деньги не достанешь», — похвастался он.

«Ника впервые в Майами)... скучает по Подмосковью...», — похвастался патриотичной дочерью Игорь Николаев.

Анна Хилькевич поделилась забавной фотографией с дочерью в «багги»: «Эх, мечты-мечты))) когда-нибудь она будет и вправду возить меня, но, надеюсь, смотреть на коробку передач она будет все же по-другому».

Певица МакSим показала фото и видео с отдыха: «Пусть запоздалые, но еще теплые фотографии с Маврикия и Дубая».

Беременная Тина Кунаки показала романтичное видео:

Татьяна Навка поделилась серией фотографий: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! (с) Боб Марли #улыбайтесьчаще».

Катерина Шпица показала фото с гор: «Клаааааасно иметь в друзьях крутых лыжников!!! Получается катание с суперлюбопытными рассказами, ну и подспудный мастер-класс, а восхищение чьей-то техникой владения лыжами- это для меня всегда ошеломительно приятное чувство».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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