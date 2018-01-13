О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Инна Маликова показала семейное фото: «Моя двоюродная сестра Вита и любимая тетушка Алла. Только мы ее Аллой никогда не звали). Она у нас всегда Ляля или Подруга. И не спрашивайте, почему, ответа на это НЕТ. Просто так повелось). Ляля, как и я, Козерожка. Мы с ней ужасно похожи. Кстати, ее родители, т.е. наши Бабушка и Дедушка по маминой линии, тоже были Козерожки. Вот такая у нас банда была) Сегодня отметили Лялюсин ДР. Ляля обожает русскую кухню, и мы всей семьёй отправились в русский ресторан. Как-то все прилично соскучились по картошечке жареной с грибочками. Отличное получилось завершение новогодних праздников». Кристина Орбакайте поздравила мужа: «С днем рождения, мой ангел-хранитель! Ты и сам прекрасно знаешь, что ты значишь для меня. Желаю нам счастья счастья-счастья! Happy Birthday, my LOVE». Валерия и Анна Шульгина тоже посвятили родне нежные слова: «Нашей девочке Лизочке @lizaprigozhina сегодня исполнилось 19 лет. Гордимся ею очень, превзошла все наши ожидания. Лизка, любимая, пусть и дальше движение будет только вперёд. Мамочке отдельные поздравления!!!!» Сергей Лазарев показал новое фото сына, из Флориды. Мария Кравченко показала длинные ноги в мини-шортах: «Miami! Спасибо за прием!!! Было очень жарко!!!» Светлана Лобода тоже поделилась «горяченьким»:

Анфиса показала очень необычную гримерку: «Мне кажется, так в сауне еще никто не сидел. Но в суровых условиях уличных съемок такое счастье найти хорошо отапливаемую гримерку». Анастасия Волочкова похвасталась эффектным снимком в бикини: «Сегодня немного пасмурно.. Но этот райский край никакая погода не может испортить. И вам желаю не омрачать свои души негативом, осуждением друг друга, завистью, злобой, непринятием успеха и красоты других.. Это разрушает.. Живите на позитиве, радуйтесь каждому мгновению дня. Умейте прощать успех. Это такая свобода — жить, как хочется. Мы все имеем на это право. Главное, когда честно и красиво. А я буду вас радовать. Но чтобы радовать вас стройностью моего тела, я много работаю. И делаю это с радостью. Все для вас». Виктория Боня тоже поделилась пикантным снимком — вероятнее всего, опубликовав его для любимого: «It’s my day off... #Dubai». Ксения Бородина недовольна погодой: «Опять нет солнышка. А вы знаете, что, как только на самолете поднимаешься вверх через облака, сразу солнце. Вот такая серость в Москве, это с чем связано, на ваш взгляд?! Экология ужасная, это понятно, чем мы дышим, я даже боюсь представить, но почему вдруг Москва стала схожа с Питером, у нас всегда было солнце, сейчас солнце в Москве это большая роскошь, к большому сожалению». Ирина Пегова показала фото с отдыха. Анна Хилькевич с дочкой продемонстрировали фемили-лук.

Мама Тимати рассказала о ссоре между сыном и внучкой: «По картинкам в "Инстаграм" вам может показаться, что в нашей жизни всё гладко и красиво, но это не так. У нас, как у всех, случаются капризы, истерики, слёзы, упрямство, в общем, всё то, что способствует росту и развитию личности. Я переживаю это тяжело, но стараюсь быть твёрдой и не идти на поводу у собственных эмоций. Если говорю "нет", то слово держу. Вчера вечером Алиса плохо обошлась с Папой. Я ей всё доходчиво объяснила и предложила извиниться, Алиса сказала, что подумает. Характер у нашей девочки непокорный, сильный, и признать свою вину всегда очень сложно. Она предпочла сделать вид, что ничего не произошло. Мы приехали в магазин за обещанными браслетиками, и... ей их не купили... На самом деле, конечно, купили, только она не видела. Это был первый «удар». Я ещё раз объяснила, почему это произошло, сказала, что Папа обиделся и всем станет лучше, если Алиса извинится, но... Мы сели в машину, чтобы ехать на ужин, и вот тут началась истерика. Алиса твердила на повторе, что больше не любит Папу, что все вокруг плохие и извиняться она не намерена. Предложение успокоиться и не портить всем отдых было отвергнуто. Тогда Папа твёрдо сказал, что остановит машину и в ресторан Алиса не поедет. Это был второй «удар»... «Завод» был запущен, а по всем законам физики и психологии, чтобы пружина раскрутилась и приняла естественное положение, требуется время... Нас высадили и отправили домой... Алиса представляла, как сейчас, наверное, интересно в ресторане и скучно дома. Истерика продолжалась у меня в объятиях ещё минут сорок, постепенно ребёнок успокоился. Вдруг Алиса сказала, что хочет записать сообщение Папе. Я не подсказала ни слова, это было её собственное осознание! Вы бы видели, как сразу после просветлела её мордашка!!! У меня, конечно, ночью болело сердце, но это уже совсем другая история)))»