15 сентября: самые интересные фото и видео в Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mkozhevnikova
Битмейкер Слава Марлоу похвастался новоприобретением – в сториз он появился с военным билетом.
Максим Галкин последовал примеру Джигана – теперь он тоже «на чиле, на расслабоне».
Анна Хилькевич примерила неожиданный образ – блондинка из «Универа» превратилась в жгучую брюнетку. По ее собственным словам, получилось мрачновато.
Валерия показала поклонникам фотографии с тренировки – певица раскрыла, как ей удается поддерживать отличную форму.
Павел Воля поделился эффектным кадром из отпуска с женой Ляйсан Утяшевой – пара вместе с детьми устроила трип по Европе в доме на колесах и успела побывать в самых разных местах.
Мария Кожевникова поздравила с днем рождения свою маму – которая оказалась яркой блондинкой, и похожа на дочь как две капли воды.
Настя Ивлеева опубликовала в своем блоге эффектный total black образ – необычное и провокационное платье.
Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал совместное забавное фото с их общей дочерью.
Сергей Безруков опубликовал фото с еще одним важным членом семьи – любимицей Полли.
Юлия Ковальчук не спешит прощаться с летом, и публикует яркие фото с берега на радость своим поклонникам.
Дочь Любови Толкалиной, Мария Михалкова-Кончаловская, показала себя в домашней обстановке ц мольберта и рассказала о своем увлечении – девушка получает образование в сфере искусств.
Фото: Instagram Славы Марлоу, Анны Хилькевич, Максима Галкина, Марии Кожевниковой, Павла Воли, Насти Ивлеевой, Сергея Безрукова, Курбана Омарова, Валерии, Юлии Ковальчук