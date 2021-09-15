passion.ru
2 мин.

15 сентября: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Мария Кожевникова с мамой

Фото: @mkozhevnikova

Битмейкер Слава Марлоу похвастался новоприобретением – в сториз он появился с военным билетом.

Максим Галкин последовал примеру Джигана – теперь он тоже «на чиле, на расслабоне».

Анна Хилькевич примерила неожиданный образ – блондинка из «Универа» превратилась в жгучую брюнетку. По ее собственным словам, получилось мрачновато.

Валерия показала поклонникам фотографии с тренировки – певица раскрыла, как ей удается поддерживать отличную форму.

Павел Воля поделился эффектным кадром из отпуска с женой Ляйсан Утяшевой – пара вместе с детьми устроила трип по Европе в доме на колесах и успела побывать в самых разных местах.

Мария Кожевникова поздравила с днем рождения свою маму – которая оказалась яркой блондинкой, и похожа на дочь как две капли воды.

Настя Ивлеева опубликовала в своем блоге эффектный total black образ – необычное и провокационное платье.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал совместное забавное фото с их общей дочерью.

Сергей Безруков опубликовал фото с еще одним важным членом семьи – любимицей Полли.

Юлия Ковальчук не спешит прощаться с летом, и публикует яркие фото с берега на радость своим поклонникам.

Дочь Любови Толкалиной, Мария Михалкова-Кончаловская, показала себя в домашней обстановке ц мольберта и рассказала о своем увлечении – девушка получает образование в сфере искусств.

Фото: Instagram Славы Марлоу, Анны Хилькевич, Максима Галкина, Марии Кожевниковой, Павла Воли, Насти Ивлеевой, Сергея Безрукова, Курбана Омарова, Валерии, Юлии Ковальчук