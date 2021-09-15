15 сентября: самые интересные фото и видео в Instagram звезд

Павел Воля поделился эффектным кадром из отпуска с женой Ляйсан Утяшевой – пара вместе с детьми устроила трип по Европе в доме на колесах и успела побывать в самых разных местах.

Мария Кожевникова поздравила с днем рождения свою маму – которая оказалась яркой блондинкой, и похожа на дочь как две капли воды.

Настя Ивлеева опубликовала в своем блоге эффектный total black образ – необычное и провокационное платье.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал совместное забавное фото с их общей дочерью.

Сергей Безруков опубликовал фото с еще одним важным членом семьи – любимицей Полли.

Юлия Ковальчук не спешит прощаться с летом, и публикует яркие фото с берега на радость своим поклонникам.

Дочь Любови Толкалиной, Мария Михалкова-Кончаловская, показала себя в домашней обстановке ц мольберта и рассказала о своем увлечении – девушка получает образование в сфере искусств.