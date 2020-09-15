15 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Звезда «Танцев со звездами» Евгений Папунаишвили запечатлил Наташу Королеву без прически и макияжа.
Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала забавный кадр с дочерью: «Доброе утро, товарищи! Или "да, да, мамуль, я уже встаю!". P.S. Ангелина никогда не сдается и идет к своей цели до конца, а именно - спать при любых обстоятельствах: на кровати, у кровати, на полу, в ванне на коврике (пытаясь параллельно почистить зубы), за столом, в лифте и машине».
Ирина Гринева показала эффектный кадр, сделанный во время сеанса растяжки.
Влад Топалов похвастался спортивным утром молодого отца:
Андрей Малахов - тоже не отстает, он предпочитает занятия в зале:
Ани Лорак, Светлана Бондарчук и Анфиса Чехова похвастались эффектными образами и стройными фигурами.
Екатерина Климова поделилась фотографией со съемок.
Николай Басков поучаствовал в «танцульках» с Аллой Довлатовой:
Рита Дакота, Алена Хмельницкая и Сергей Харченко поделились романтическими кадрами.
Филипп Киркоров снова улетел в Грецию: «Вечерело... Красиво вечерело. В такие магические вечера мы создаем музыку для Евровидения с моими друзьями @dimitriskontopoulos и @iliaskokotos. Итак, начинается волшебство!..»
Фото и видео: Instagram /@e_papunaishvili / @vladtopalovofficial/ @taras2686/ /@malakhov007/ @grinevaru /@a030aa /@achekhova /@anilorak /@klimovagram /@alla_dovlatova /@alxmel /@sirg74 /@ritadakota /@fkirkorov
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