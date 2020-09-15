15 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезда «Танцев со звездами» Евгений Папунаишвили запечатлил Наташу Королеву без прически и макияжа.

Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала забавный кадр с дочерью: «Доброе утро, товарищи! Или "да, да, мамуль, я уже встаю!". P.S. Ангелина никогда не сдается и идет к своей цели до конца, а именно - спать при любых обстоятельствах: на кровати, у кровати, на полу, в ванне на коврике (пытаясь параллельно почистить зубы), за столом, в лифте и машине».

Ирина Гринева показала эффектный кадр, сделанный во время сеанса растяжки.

Влад Топалов похвастался спортивным утром молодого отца: