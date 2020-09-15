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15 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Евгения Папунаишвили

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Звезда «Танцев со звездами» Евгений Папунаишвили запечатлил Наташу Королеву без прически и макияжа.

Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала забавный кадр с дочерью: «Доброе утро, товарищи! Или "да, да, мамуль, я уже встаю!". P.S. Ангелина никогда не сдается и идет к своей цели до конца, а именно - спать при любых обстоятельствах: на кровати, у кровати, на полу, в ванне на коврике (пытаясь параллельно почистить зубы), за столом, в лифте и машине».

Ирина Гринева показала эффектный кадр, сделанный во время сеанса растяжки.

Влад Топалов похвастался спортивным утром молодого отца:

Андрей Малахов - тоже не отстает, он предпочитает занятия в зале:

Ани Лорак, Светлана Бондарчук и Анфиса Чехова похвастались эффектными образами и стройными фигурами.

Екатерина Климова поделилась фотографией со съемок.

Николай Басков поучаствовал в «танцульках» с Аллой Довлатовой:

Рита Дакота, Алена Хмельницкая и Сергей Харченко поделились романтическими кадрами.

Филипп Киркоров снова улетел в Грецию: «Вечерело... Красиво вечерело. В такие магические вечера мы создаем музыку для Евровидения с моими друзьями @dimitriskontopoulos и @iliaskokotos. Итак, начинается волшебство!..»

Фото и видео: Instagram /@e_papunaishvili / @vladtopalovofficial/ @taras2686/ /@malakhov007/ @grinevaru /@a030aa /@achekhova /@anilorak /@klimovagram /@alla_dovlatova /@alxmel /@sirg74 /@ritadakota /@fkirkorov

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