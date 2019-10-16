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15 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Светлана Бондарчук пожаловалась на бессонную ночь: «Мы не спали сутки, но это нас сделало сильнее)) иногда так надо, а сейчас срочно спать. Париж, я тебя люблю».

Жена Сосо Павлиашвили поделилась фотографиями из путешествия: «Глубокое погружение в традиции, историю, в волшебство и очарование гостеприимного Китая... спасибо за возможность прикоснуться к бесценному... вечному».

Алексей Чадов поделился фотографией со съемок: «Закончилось мое приключение в Абхазии! Карен спасибо, было круто».

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram и поделилась фотографией с коллегами по фильму: «And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM».

Дэми Мур похвасталась фигурой на фото: «Back in NY». Надежда Михалкова — тоже: «Главное помнить, что после двенадцати в тыкву превращается только карета».

Анна Нетребко рассказала об увлечении сына: «Ох уж эти замки Гарри Поттера».

Надежда Бабкина случайно встретилась с Александром Буйновым и поздравила Валентина Юдашкина.

Виктория Лопырева поздравила бывшего жениха: «Бывают люди, излучающие свет! Ты, Коля, именно такой! С Тобой все легче, веселее и ярче! Много лет мы есть друг у друга и будем всегда. Будь счастлив! Помнишь, как у Гете: в пути мой светоч — внутренний мой свет! Люблю! С Днем Рождения».

«Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днем рождения? Или с днём нашей свадьбы? Поздравляю! Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они-мой оберег», — написала в блоге Анастасия Волочкова.

Ирина Пегова поделилась рецептом хорошего сна: «Специально читаю сидя и отвлекаюсь на телефон, чтобы не заснуть».

Хайди Клум удивила гримом: «Today i feel Drag-orgula 💚»

Фото и видео: instagram

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