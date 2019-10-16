15 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Светлана Бондарчук пожаловалась на бессонную ночь: «Мы не спали сутки, но это нас сделало сильнее)) иногда так надо, а сейчас срочно спать. Париж, я тебя люблю».
Жена Сосо Павлиашвили поделилась фотографиями из путешествия: «Глубокое погружение в традиции, историю, в волшебство и очарование гостеприимного Китая... спасибо за возможность прикоснуться к бесценному... вечному».
Алексей Чадов поделился фотографией со съемок: «Закончилось мое приключение в Абхазии! Карен спасибо, было круто».
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram и поделилась фотографией с коллегами по фильму: «And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM».
Дэми Мур похвасталась фигурой на фото: «Back in NY». Надежда Михалкова — тоже: «Главное помнить, что после двенадцати в тыкву превращается только карета».
Анна Нетребко рассказала об увлечении сына: «Ох уж эти замки Гарри Поттера».
Надежда Бабкина случайно встретилась с Александром Буйновым и поздравила Валентина Юдашкина.
Виктория Лопырева поздравила бывшего жениха: «Бывают люди, излучающие свет! Ты, Коля, именно такой! С Тобой все легче, веселее и ярче! Много лет мы есть друг у друга и будем всегда. Будь счастлив! Помнишь, как у Гете: в пути мой светоч — внутренний мой свет! Люблю! С Днем Рождения».
«Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? С днем рождения? Или с днём нашей свадьбы? Поздравляю! Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они-мой оберег», — написала в блоге Анастасия Волочкова.
Ирина Пегова поделилась рецептом хорошего сна: «Специально читаю сидя и отвлекаюсь на телефон, чтобы не заснуть».
Хайди Клум удивила гримом: «Today i feel Drag-orgula 💚»
Фото и видео: instagram
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