15 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили Николая Баскова с днем рождения. «Колюня с днем рождения! Живем дальше», — написала Примадонна.
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Ани Лорак прокомментировала ситуацию вокруг своего имени: «Читаю новости. Иногда такое пишут.. Диву даешься!»
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Ирина Пегова поняла, зачем ей нужен Иван Ургант: «Это лучшая фотография Ивана Урганта!!! Ваня Оказался лучшим фоном для селфи !!»
Сати Казанова поздравила папу:
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#ПАПА 🙏❤️ С днём рождения, мой дорогой, самый мудрый, любимый и особенный Человек! 🎂 🎁 ❤️ Нет никаких слов, способных выразить мои к тебе любовь и признательность!.. 🙌 Но моя Марьяна смогла найти такие слова, от них сердце разрывается любовью! ❤️🙌 #СпасибоВсевышнемуЗаСемью 🙏🙏🙏 @fatimakazanova @madina_kazanova93 @sskazanova @maryanakazanova ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #Repost from @maryanakazanova. Папа для меня нечто бесконечное. Была бы моя воля, папа жил бы нескончаемо, всегда оставался таким же мудрым, с чувством юмора и желающим съесть как можно больше мяса)) Папа очень начитанный, очень духовный и верующий человек, кто однажды узнал его в жизни не способен сказать о нем плохо, тк его знания и его обаяние опережают его и создают впечатление, что рядом с ним всегда лучше и безопасней, чем вдали от него. Ничто, никогда в этом мире не сравнится с любовью к моему отцу. Даже любовь к маме совсем другая. Когда я дольше 3 минут думаю о его хороших качествах и своих чувствах к нему, мне становится грустно и я начинаю просто плакать, поэтому я остановлюсь на этих словах и скажу, с днём рождения мой любимый папа! Спасибо Аллаху, что именно ты мой отец, что именно к тебе у меня такая большая и ощущаемая всем сердцем любовь. Пусть ты будешь жить долго и счастливо, пусть твои знания, твои молитвы и твой пост помогут тебе и пусть ты соберёшь как можно больше хороших дел, чтобы однажды, пусть через очень, очень, очень много лет, эти дела стали твоими заступниками перед Господом миров. Будь счастливым и здоровым, остальное мы для тебя сделаем. #казановсетгалиталустанович
Лиза Боярская, Алика Смехова, Анфиса Чехова, Ольга Шелест, Денис Клявер, Сергей Безруков наслаждаются теплой осенью.
Максим Матвеев собирает комплименты в костюме Prada.
Фото и видео: instagram