15 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили Николая Баскова с днем рождения. «Колюня с днем рождения! Живем дальше», — написала Примадонна.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева отправились в Грузию.

Ани Лорак прокомментировала ситуацию вокруг своего имени: «Читаю новости. Иногда такое пишут.. Диву даешься!»

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