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15 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анфиса Чехова

Фото: @achekhova

Ольга Серябкина проводит время в Альпах и радует поклонников яркими и атмосферными фотографиями из путешествия.

Юлианна Караулова примерила яркий сценический образ – глянцевые брюки и кислотно-синий микротоп – певица поделилась образ из гримерки.

Валерия продемонстрировала кадры с домашней тренировки и потрясающую растяжку.

Госпитализированная с коронавирусом в Коммунарку Лариса Гузеева с тоской вспоминает, как она была счастлива до болезни. В больнице она находится уже три недели.

Певица МакSим опубликовала кадр из своего паломничества в Крым и предложила поклонникам найти ее на фото.

Сергей Безруков поделился забавным селфи в сценическом образе из нового проекта.

Анфиса Чехова опубликовала кадры из путешествия в белоснежном образе.

Ольга Кабо опубликовала уютное фото вместе со своими домашними любимцами.

Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук поделилась ярким фото со своим сыном в забавных очках.

Настасья Самбурская тоже примерила очки и поинтересовалась у подписчиков, подходят ли они ей.

Глюкоза раскрывает личный секрет уверенности в себе – яркие красные вещи в сочетании с яркой помадой

Фото: Instagram Кати Кищук, Валерии, Ольги Кабо, Настасьи Самбурской, Марины Абросимовой, Сергея Безрукова, Юлианны Карауловой, Ольги Серябкиной,