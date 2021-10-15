15 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @achekhova
Ольга Серябкина проводит время в Альпах и радует поклонников яркими и атмосферными фотографиями из путешествия.
Юлианна Караулова примерила яркий сценический образ – глянцевые брюки и кислотно-синий микротоп – певица поделилась образ из гримерки.
Валерия продемонстрировала кадры с домашней тренировки и потрясающую растяжку.
Госпитализированная с коронавирусом в Коммунарку Лариса Гузеева с тоской вспоминает, как она была счастлива до болезни. В больнице она находится уже три недели.
Певица МакSим опубликовала кадр из своего паломничества в Крым и предложила поклонникам найти ее на фото.
Сергей Безруков поделился забавным селфи в сценическом образе из нового проекта.
Анфиса Чехова опубликовала кадры из путешествия в белоснежном образе.
Ольга Кабо опубликовала уютное фото вместе со своими домашними любимцами.
Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук поделилась ярким фото со своим сыном в забавных очках.
Настасья Самбурская тоже примерила очки и поинтересовалась у подписчиков, подходят ли они ей.
Глюкоза раскрывает личный секрет уверенности в себе – яркие красные вещи в сочетании с яркой помадой
Фото: Instagram Кати Кищук, Валерии, Ольги Кабо, Настасьи Самбурской, Марины Абросимовой, Сергея Безрукова, Юлианны Карауловой, Ольги Серябкиной,