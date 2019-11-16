15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Лобода поделилась откровенной фотографией, похваставшись идеальной формой.

Мария Кожевникова рассказала, как прошел день ее рождения и показала огромный букет цветов: «Это был невероятный день! Четыре раза я заряжала свой телефон и все равно не успела ответить на звонки даже самых близких людей. Простите меня. Спасибо за такое количество позитивной энергии, которой я наполнилась, за бесконечное количество добрых слов и пожеланий мне, но главное, моим родителям! Им безумно приятно‼️ Спасибо Вам, незнакомые мои люди, с которыми почти каждый день я делюсь своими мыслями, работами..., я сейчас прочитаю все ваши пожелания и хочу чтобы они обязательно бумерангом вернулись к Вам! P.S. Мой дом, опять стал оранжереей, но самые любимые цветы, точно в мой рост 170, конечно, от мужа».

Алика Смехова поздравила сына: «12 лет назад, в такой же морозный и солнечный день, в моей жизни появился Макар — мой младший сын. Я очень люблю этого светлого улыбчивого мальчика и благодарю Господа за такой щедрый подарок! Расти большой — не будь лапшой, Макароша».

Максим Галкин опроверг слухи об отмене концертов: