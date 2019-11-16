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15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Екатерины Климовой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Нестареющая Екатерина Климова показала фото после концерта и поделилась эмоциями: «Какая долгожданная встреча, Урал-Сибирь.Неизменное море цветов. Буря овации. Спасибо Екатеринбург, Челябинск,Тюмень! Невероятно теплый прием. Уже через 2 часа Сургут. А завтра Хантымансийск. Несмотря на то, что уже очень хочется домой, я понимаю, это и есть счастье».

Анфиса Чехова примерила необычный образ: «Говорят, мне идет Америка 50-х годов. А вы как думаете? Отыграли спектакль в Питере. Веселенький был зрительный зал. Простите, что не смогла с вами сфотографироваться, спешила на поезд. Питер был быстрым, кратким, но прекрасным».

Дарья Мороз примерила неожиданный образ:

«Это я)) честно)», — божится Наталья Штурм с укладкой и профессиональным макияжем.

Ольга Куриленко показала красивое архивное фото: «Когда мне было 16».

Светлана Лобода поделилась откровенной фотографией, похваставшись идеальной формой.

Мария Кожевникова рассказала, как прошел день ее рождения и показала огромный букет цветов: «Это был невероятный день! Четыре раза я заряжала свой телефон и все равно не успела ответить на звонки даже самых близких людей. Простите меня. Спасибо за такое количество позитивной энергии, которой я наполнилась, за бесконечное количество добрых слов и пожеланий мне, но главное, моим родителям! Им безумно приятно‼️ Спасибо Вам, незнакомые мои люди, с которыми почти каждый день я делюсь своими мыслями, работами..., я сейчас прочитаю все ваши пожелания и хочу чтобы они обязательно бумерангом вернулись к Вам! P.S. Мой дом, опять стал оранжереей, но самые любимые цветы, точно в мой рост 170, конечно, от мужа».

Алика Смехова поздравила сына: «12 лет назад, в такой же морозный и солнечный день, в моей жизни появился Макар — мой младший сын. Я очень люблю этого светлого улыбчивого мальчика и благодарю Господа за такой щедрый подарок! Расти большой — не будь лапшой, Макароша».

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Фото и видео: instagram

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