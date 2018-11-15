15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Чурикова похвасталась селфи с Димой Биланом: «Признаться честно, институт "заслуженных" и "народных" артистов вызывает у меня противоречивые чувства. Давно работаю, всяких повидала. И таких заслуженных, которые непонятно чем заслужили, и таких народных, которых народ знать не знает. <...> Вот к этому артисту вопросов нет вообще. Пахарь, умничка, талант, адекват, ПРОФЕССИОНАЛ. Любим зрителями, уважаем в индустрии, короче, настоящий Заслуженный!!! Горжусь! Поздравляю!»

Ромео Бекхэм показал «семейный» выпуск Vogue. Жерар Пике — нежное фто с женой.

Анна Хилькевич гордится мужем: «Говорят, в Дубае россияне могут достаточно легко устроиться на работу. Посмотрим. Ps: а вы любите, когда мужчина умеет играть на музыкальных инструментах?»

Курбан Омаров показал жену-рукодельницу: «Теона стала часто забирать медведя с которым спит Маруся. Когда мы спросили почему она не спит со своим медведем Пао ( это кстати она ему такое имя дала) Теона ответила, что она Пао больше не любит так как у него нет хвоста. А у медведя Маруси есть! Ну наша мама не долго думая взяла ножницы и отрезала хвост у игрушечного кота и пришила его Пао. Теперь все довольны, кроме кота)))»

Иосиф Пригожин примерил новый образ: «Как я вам с усами ? Думаю после фильма Богемская рапсодия отрастить».

Дмитрий Шепелев рассказал, зачем пропадает в зале: «Всегда считал, что тренировки - не для того чтобы отработать шоколадное пирожное и задушить чувство вины за бокал шампанского. Для меня это ежедневный вызов. Открытие, что можешь гораздо большее, чем думаешь. А 9 кубиков пресса - как у Бэтмена - это всего лишь приятный бонус».

Анфиса Чехова показала фото из зала для йоги.

Дарья Повереннова рассказала про бег: