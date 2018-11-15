logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Яны Чуриковой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Яна Чурикова похвасталась селфи с Димой Биланом: «Признаться честно, институт "заслуженных" и "народных" артистов вызывает у меня противоречивые чувства. Давно работаю, всяких повидала. И таких заслуженных, которые непонятно чем заслужили, и таких народных, которых народ знать не знает. <...> Вот к этому артисту вопросов нет вообще. Пахарь, умничка, талант, адекват, ПРОФЕССИОНАЛ. Любим зрителями, уважаем в индустрии, короче, настоящий Заслуженный!!! Горжусь! Поздравляю!»

Ромео Бекхэм показал «семейный» выпуск Vogue. Жерар Пике — нежное фто с женой.

Анна Хилькевич гордится мужем: «Говорят, в Дубае россияне могут достаточно легко устроиться на работу. Посмотрим. Ps: а вы любите, когда мужчина умеет играть на музыкальных инструментах?»

Курбан Омаров показал жену-рукодельницу: «Теона стала часто забирать медведя с которым спит Маруся. Когда мы спросили почему она не спит со своим медведем Пао ( это кстати она ему такое имя дала) Теона ответила, что она Пао больше не любит так как у него нет хвоста. А у медведя Маруси есть! Ну наша мама не долго думая взяла ножницы и отрезала хвост у игрушечного кота и пришила его Пао. Теперь все довольны, кроме кота)))»

Иосиф Пригожин примерил новый образ: «Как я вам с усами ? Думаю после фильма Богемская рапсодия отрастить».

Дмитрий Шепелев рассказал, зачем пропадает в зале: «Всегда считал, что тренировки - не для того чтобы отработать шоколадное пирожное и задушить чувство вины за бокал шампанского. Для меня это ежедневный вызов. Открытие, что можешь гораздо большее, чем думаешь. А 9 кубиков пресса - как у Бэтмена - это всего лишь приятный бонус».

Анфиса Чехова показала фото из зала для йоги.

Дарья Повереннова рассказала про бег:

Я уже говорила, что начав бегать, вы уже не сможете остановиться) Погуляв после перелёта и изрядно замёрзнув, пошла греться не напитками, а на беговую дорожку. Кстати, американцы бегают всегда и везде. Круглосуточно и круглогодично! Райское место для бегунов в Нью-Йорке, это, конечно, Центральный парк. (В этот раз мы достаточно далеко от него, так что, выручает беговая дорожка). Американцы увлеклись бегом ещё в начале 70-тых, когда представители Америки выиграли несколько марафонов подряд, причём как мужчины, так и женщины. Более 30 тысяч беговых соревнований проводится в США ежегодно. На многих автомобилях можно увидеть наклейки о том, какую дистанцию пробежал хозяин машины. На марафонах собираются внушительные суммы на благотворительность. И, кстати, когда я бежала свои 5 км в рамках Чикагского марафона в этом году, я тоже делала благотворительный взнос. Так что бегая, вы можете помочь не только себе, но и другим! Присоединяйтесь!). . #бег #беговаядорожка #бегаем #американцы #ньюйорк #дарьяповереннова #беги

Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)

Анна Нетребко поделилась рецептом необычного салатика:

Мария Кожевникова показала снимок своих родителей: «День рождения это праздник родителей!!! Правда они красавчики?! Мои Мамочка и Папочка, спасибо за жизнь. Вот Вы смотрите сейчас на эту фотографию, которая сделана в июле 1984 и видите двух счастливых людей, но на самом деле, на этом снимке три счастливых человека, и одному всего 5 месяцев».

Игорь Николаев показал забавное фото дочки с Лизой Галкиной: «Обожаю это фото: Вероника испугалась пони, а Лиза её обняла и защищает!) Такие чистые, настоящие эмоции! Любимые девочки!»

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...