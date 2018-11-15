15 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Яна Чурикова похвасталась селфи с Димой Биланом: «Признаться честно, институт "заслуженных" и "народных" артистов вызывает у меня противоречивые чувства. Давно работаю, всяких повидала. И таких заслуженных, которые непонятно чем заслужили, и таких народных, которых народ знать не знает. <...> Вот к этому артисту вопросов нет вообще. Пахарь, умничка, талант, адекват, ПРОФЕССИОНАЛ. Любим зрителями, уважаем в индустрии, короче, настоящий Заслуженный!!! Горжусь! Поздравляю!»
Ромео Бекхэм показал «семейный» выпуск Vogue. Жерар Пике — нежное фто с женой.
Анна Хилькевич гордится мужем: «Говорят, в Дубае россияне могут достаточно легко устроиться на работу. Посмотрим. Ps: а вы любите, когда мужчина умеет играть на музыкальных инструментах?»
Курбан Омаров показал жену-рукодельницу: «Теона стала часто забирать медведя с которым спит Маруся. Когда мы спросили почему она не спит со своим медведем Пао ( это кстати она ему такое имя дала) Теона ответила, что она Пао больше не любит так как у него нет хвоста. А у медведя Маруси есть! Ну наша мама не долго думая взяла ножницы и отрезала хвост у игрушечного кота и пришила его Пао. Теперь все довольны, кроме кота)))»
Иосиф Пригожин примерил новый образ: «Как я вам с усами ? Думаю после фильма Богемская рапсодия отрастить».
Дмитрий Шепелев рассказал, зачем пропадает в зале: «Всегда считал, что тренировки - не для того чтобы отработать шоколадное пирожное и задушить чувство вины за бокал шампанского. Для меня это ежедневный вызов. Открытие, что можешь гораздо большее, чем думаешь. А 9 кубиков пресса - как у Бэтмена - это всего лишь приятный бонус».
Анфиса Чехова показала фото из зала для йоги.
Дарья Повереннова рассказала про бег:
Я уже говорила, что начав бегать, вы уже не сможете остановиться) Погуляв после перелёта и изрядно замёрзнув, пошла греться не напитками, а на беговую дорожку. Кстати, американцы бегают всегда и везде. Круглосуточно и круглогодично! Райское место для бегунов в Нью-Йорке, это, конечно, Центральный парк. (В этот раз мы достаточно далеко от него, так что, выручает беговая дорожка). Американцы увлеклись бегом ещё в начале 70-тых, когда представители Америки выиграли несколько марафонов подряд, причём как мужчины, так и женщины. Более 30 тысяч беговых соревнований проводится в США ежегодно. На многих автомобилях можно увидеть наклейки о том, какую дистанцию пробежал хозяин машины. На марафонах собираются внушительные суммы на благотворительность. И, кстати, когда я бежала свои 5 км в рамках Чикагского марафона в этом году, я тоже делала благотворительный взнос. Так что бегая, вы можете помочь не только себе, но и другим! Присоединяйтесь!). . #бег #беговаядорожка #бегаем #американцы #ньюйорк #дарьяповереннова #беги
Анна Нетребко поделилась рецептом необычного салатика:
Мария Кожевникова показала снимок своих родителей: «День рождения это праздник родителей!!! Правда они красавчики?! Мои Мамочка и Папочка, спасибо за жизнь. Вот Вы смотрите сейчас на эту фотографию, которая сделана в июле 1984 и видите двух счастливых людей, но на самом деле, на этом снимке три счастливых человека, и одному всего 5 месяцев».
Игорь Николаев показал забавное фото дочки с Лизой Галкиной: «Обожаю это фото: Вероника испугалась пони, а Лиза её обняла и защищает!) Такие чистые, настоящие эмоции! Любимые девочки!»
Фото: instagram