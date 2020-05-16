15 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram Елены Летучей
Елена Летучая показала фото с племянницей и станцевала с ней.
Оксана Самойлова и Джиган проводят время с детьми.
Анна Хилькевич показала фото с дочкой: «Приехала мать домой с квартирной удаленки и давай ребёнка мучить своей любовью и совместными фоточками))))».
Екатерина Архарова рассказала о достижениях сына: «Главному члену семьи, нашему сердечку, сегодня 9 месяцев! Уже несколько дней подряд, Данечка отчетливо произносит МАМА! Как же он быстро растет!Неземное счастье быть родителями этого малыша! Наш сладкий пирожок! Наша любовь! Наша гордость! Наше ВСЕ! С днем рождения, любимый сахарок».
Экс-«перчинка» Джери Холлиуэлл поздравила мужа с годовщиной: «Счастливой годовщины моему дорогому мужу - 5 лет! Я люблю тебя».
Вера Брежнева показала, в чем ходит дома: «Привет, мои весенние!) как настроение? У меня — прекрасное, хотя ничего нового не произошло, работы пока нет, концерты и массовые мероприятия начнутся не скоро, мы по-прежнему на самоизоляции. Но моя жизнь сейчас стремительна и активна. Каждый день пролетает, как миг. И такое происходит только в одном случае! Когда в жизни происходит что-то интересное) Для меня эти два месяца были волшебной возможностью сделать то, на что в обычном жизненном потоке не хватало времени. И лучший вклад в себя в моем случае - это знания!!! Рост и развитие могут быть даже на карантине».
Светлана Ходченкова стремится к идеалу: «Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону не выходя из дома. Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег. Кардио делаю с утра примерно 20 минут».
Криштиану Роналду похвастался рельефным телом.
Юлия Снигирь рассказала, как снималась сцена из фильма с ее участием: «"Хождение по мукам". Для имитации песчаной бури использовали шелуху гречки. Где-то за кадром стоит огромный ветродуй, и в его поток гречку забрасывают лопатами. Денеек запомнился надолго. Я вся была в мелких синяках».
Наталья Водянова устроила пикник на газоне.
Елена Валюшкина показала красивое летнее фото: «Минус 7 лет. Минус 10 кг/ чтоб вы провалились/ Плюс сумасшедший роман. Плюс любимый город навсегда. Плюс родной розовый куст на всю жизнь. Плюс всенароднолюбимый фильм, Горько,! Как ни крути, а плюсов больше!!!!!!!»
Фото и видео: Instagram
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