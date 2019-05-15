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15 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Натальи Водяновой

Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Тина Канделаки показала архивное фото: «С Международным днем семей!»

Наташа Водянова вспомнила начало карьеры: «Девочка на этой фотографии ещё только ждёт своей визы в Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым, который меня открыл».

Лера Кудрявцева поделилась новым селфи: «Когда нет фото, кроме селфи и то отфотошопленное. То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой. Эх блин», — иронизирует она.

Кристина Асмус показала милое фото дочери: «Превращаюсь в бабочку».

Игорь Николаев — опубликовал новое видео с дочкой: «У нашего юного садовника Вероники много работы - хозяйство-то большое».

Певица Слава сделала фото со старшей дочкой.

Елизавета Боярская поделилась впечатлениями от отдыха: «Море+Солнце+Дети+Чехов. Перезагрузка. Тот самый идеальный момент, когда старший УЖЕ супер самостоятельный парень, а младший ЕЩЕ много спит».

Юлия Высоцкая делится фотографиями из Италии.

Сергей Лазарев показал фото с «Евровидения».

Дмитрий Певцов опубликовал трогательное видео: «ПЕВЧИЕ ДРОЗДЫ! Мы познакомились 7 мая 28 лет назад. А 15 мая (сегодня) 17 лет назад, слава Богу, ПОВЕНЧАЛИСЬ... Сонет Шекспира, музыка М. Таривердиева. Исполняют: О. Дроздова и Д. Певцов. Запись голосов примерно 2005г. (фото Г. А. Панфилова со съемок фильма «В круге первом»)».

Надежда Михалкова поделилась романтическим настроением.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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