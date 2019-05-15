15 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тина Канделаки показала архивное фото: «С Международным днем семей!»

Наташа Водянова вспомнила начало карьеры: «Девочка на этой фотографии ещё только ждёт своей визы в Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым, который меня открыл».

Лера Кудрявцева поделилась новым селфи: «Когда нет фото, кроме селфи и то отфотошопленное. То жирная, то страшная, то старая. А хочется сказки и всегда быть молодой и красивой. Эх блин», — иронизирует она.

Кристина Асмус показала милое фото дочери: «Превращаюсь в бабочку».

Игорь Николаев — опубликовал новое видео с дочкой: «У нашего юного садовника Вероники много работы - хозяйство-то большое».