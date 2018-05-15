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15 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Ренаты Литвиновой
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Сенчукова поделилась романтической фотографией с мужем: «Дорогие друзья! С Днем семьи вас! Помните, что семья — это самое теплое место на Земле».

Елена Кулецкая поздравила свою малышку: «2 года нашему золотому солнышку. Будь счастлива, доченька».

Максим Галкин продемонстрировал один из талантов сына: «Крик души. Рокимпровизация на неизвестном англоподобном языке от Гарри Максимыча».

Виктория Бекхэм поделилась коротким видеороликом с участием дочери:

Бритни Спирс показала семейную идиллию с мальчиками:

Рената Литвинова показала снимок с любимым котиком.

Чулпан Хаматова удивила себя и других ловкостью: «Волшебство!»

Юлия Савичева рассказала, что старается не смотреть телевизор.

Жасмин поучаствовала в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Юлия Ковальчук высказалась о современной молодежи: «Была сегодня на премии, где награждали самых популярных блогеров в разных сферах, и с ужасом поняла, что практически не знаю никого из этих людей) Это, конечно, не говорит о том, что некоторые из них не талантливы или не дальновидны... просто мы сейчас живём в такое странное время, что педагог с высшим образованием, или потрясающий хирург с многолетним стажем получает в десятки раз меньше, чем ребята, которые кривляются ( пометка Не Все) в соцсетях. Вот интересно: чем все они займутся, если закроют Instagram!? Только не подумайте, что я пуританка! Мне дико интересны молодые креативные ребята, горящие работой и своими знаниями и новыми идеями, только вот зачастую это не блогеры. Видимо проклянут меня после этого поста, но это мои ощущения, и мне иногда так обидно за непопулярность очень талантливых людей, только потому что они не матерятся, не показывают голые части тела или своих бывших и нынешних».

Анна Семенович напомнила, что в одежде она так же сексуальна, как и без:

Андрей Малахов показал архивное фото: «Удивился, увидев свой портрет на выставке Славы Филиппова : прошло уже 10 лет со дня фотосессии... тогда мне казалось, что я очень смахиваю на драгдилера . Это чувство не покидает и сейчас) #ностальжи #остановисьмгновение Edition 1/3+2AP)))». Анна Шульгина (дочь певицы Валерии) показала, как выглядела в третьем классе.

Анастасия Волочкова похвасталась подарком поклонника: «Вот это подарочек... Турмалин Параиба....В бриллиантах. Мне под стать. Так считают любящие меня. Очень красивая огранка. Со сцены будет сверкать. Люблю я все масштабное, яркое, красивое!»

Фото: instagram

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