15 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Рената Литвинова показала снимок с любимым котиком.

Чулпан Хаматова удивила себя и других ловкостью: «Волшебство!»

Юлия Савичева рассказала, что старается не смотреть телевизор.

Жасмин поучаствовала в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Юлия Ковальчук высказалась о современной молодежи: «Была сегодня на премии, где награждали самых популярных блогеров в разных сферах, и с ужасом поняла, что практически не знаю никого из этих людей) Это, конечно, не говорит о том, что некоторые из них не талантливы или не дальновидны... просто мы сейчас живём в такое странное время, что педагог с высшим образованием, или потрясающий хирург с многолетним стажем получает в десятки раз меньше, чем ребята, которые кривляются ( пометка Не Все) в соцсетях. Вот интересно: чем все они займутся, если закроют Instagram!? Только не подумайте, что я пуританка! Мне дико интересны молодые креативные ребята, горящие работой и своими знаниями и новыми идеями, только вот зачастую это не блогеры. Видимо проклянут меня после этого поста, но это мои ощущения, и мне иногда так обидно за непопулярность очень талантливых людей, только потому что они не матерятся, не показывают голые части тела или своих бывших и нынешних».

Анна Семенович напомнила, что в одежде она так же сексуальна, как и без: