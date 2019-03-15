logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

15 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Фото из Instagram Саши Савельевой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак показала очередное милое фото сына: «Голуби Мира».

Светлана Зейналова поделилась полезным рецептом и зарисовкой из быта молодой мамы: «Ну, и как тут проснуться и встать, чтобы делать взрослые дела? Да никак))))) лежу уже минут 40 рядом и ни-ку-да не хочу.... (осталось 20 минут безнаказанного нехотения никуда. Потом жизнь включит санкции). Всем бодрости духа! #весна #поравставать #спим #дети #дочь #ребенок #младшая #сон #мимими»

Юлия Проскурякова в восторге от таланта своей дочери изображать эмоции: «And the Oscar goes to... Nika Nikolaeva».

Алсу поддержала свою дочь: «Голос Дети, группа поддержки. На самом деле моральная поддержка в тот день нужна была мне. Свое нервное напряжение и переживания могу сравнить лишь с чувствами, которые испытывала в 2000м году на конкурсе Евровидение! Зато моя Микелла справилась».

Жанна Эппле показала фото с внуком.

Дочь теннисиста Кафельникова Алеся рассказала о своих взаимоотношениях с миром: «Если вам интересно как чувствуют себя красивые люди, работающие в модельной сфере..не буду говорить за всех все же, скажу за себя...что вот так. Просто хочется сказать всем, что быть красивым человеком не всегда комфортно. Начинаешь чувствовать, будто всем людям нужно только твоё тело. Я часто прячусь в одежду, очки, сутулюсь и хожу в наушниках, что бы просто не контактировать с людьми. И это про страхи быть использованной. Просто скажу вам девочки, что я на этом фото, такая же как и внутри. Птица в клетке».

Саша Савельева поделилась нежной фотографией с мужем: «В надежных руках спокойно».

Юлия Высоцкая похвасталась обложкой Tatlet со своим портретом на ней.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Спасибо папе Максиму»: Собчак показала роскошный букет от Виторгана после объявления о разрыве