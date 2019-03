15 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Проскурякова в восторге от таланта своей дочери изображать эмоции: «And the Oscar goes to... Nika Nikolaeva».

Алсу поддержала свою дочь: «Голос Дети, группа поддержки. На самом деле моральная поддержка в тот день нужна была мне. Свое нервное напряжение и переживания могу сравнить лишь с чувствами, которые испытывала в 2000м году на конкурсе Евровидение! Зато моя Микелла справилась».

Жанна Эппле показала фото с внуком.

Дочь теннисиста Кафельникова Алеся рассказала о своих взаимоотношениях с миром: «Если вам интересно как чувствуют себя красивые люди, работающие в модельной сфере..не буду говорить за всех все же, скажу за себя...что вот так. Просто хочется сказать всем, что быть красивым человеком не всегда комфортно. Начинаешь чувствовать, будто всем людям нужно только твоё тело. Я часто прячусь в одежду, очки, сутулюсь и хожу в наушниках, что бы просто не контактировать с людьми. И это про страхи быть использованной. Просто скажу вам девочки, что я на этом фото, такая же как и внутри. Птица в клетке».

Саша Савельева поделилась нежной фотографией с мужем: «В надежных руках спокойно».

Юлия Высоцкая похвасталась обложкой Tatlet со своим портретом на ней.

