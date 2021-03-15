15 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оригинальным образом с длинной косой поделилась Анастасия Решетова — бывшая возлюбленная Тимати поделилась селфи с необычным макияжем.

Ксения Бородина опубликовала фото с типичными женскими проблемами — у нее оторвались нарощенные ресницы всего через 10 дней после наращивания.

Ляйсан Утяшева поздравила своего супруга Павла Волю с днем рождения и опубликовала теплые совместные фотографии и видео.