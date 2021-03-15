15 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @alxmel
Оригинальным образом с длинной косой поделилась Анастасия Решетова — бывшая возлюбленная Тимати поделилась селфи с необычным макияжем.
Ксения Бородина опубликовала фото с типичными женскими проблемами — у нее оторвались нарощенные ресницы всего через 10 дней после наращивания.
Ляйсан Утяшева поздравила своего супруга Павла Волю с днем рождения и опубликовала теплые совместные фотографии и видео.
Лиза Арзамасова удивила поклонников ярким и необычным образом — актриса превратилась в самую настоящую сказочную принцессу.
Вера Брежнева поменяла имидж и появилась с копной светлых локонов, в непривычном для себя образе.
«Ветер в волосах!», — иронично прокомментировала Брежнева.
Светлана Лобода блеснула в шикарном сверкающем платье-комбинации без рукавов, которое подчеркнуло роскошную фигуру певицы.
Анна Семенович прощается с египетским пляжем — отдых окончен и загоревшая Семенович отправилась домой.
Оксана Самойлова порассуждала о сложности замужества и показала яркие совместные фото с супругом Джиганом из пустыни.
Алена Хмельницкая в день годовщины свадьбы своих родителей поделилась редкой архивной фотографией.
Екатерина Волкова отмечает удачные гастроли и делится с подписчиками настроением — на селфи она свежая и выспавшаяся, с ярким букетом цветов.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой, Оксаны Самойловой, Алены Хмельницкой, Анны Семенович, Екатерины Волковой, Светланы Лободы, Ляйсан Утяшевой
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