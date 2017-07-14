В Instagram юной знаменитости появились откровенные кадры

Звезда сериала «Папины дочки» 15-летняя Катя Старшова — активный пользователь социальных сетей. Неудивительно, что в микроблоге девушки сейчас появились фотографии с курорта Коста-Брава, где Катя проводит свой отпуск.

Стоит отметить, что юная знаменитость не афиширует, с кем проводит отпуск. Но, судя по улыбке, которая не сходит с лица Кати, отпуск удается на славу.

☀️☀️☀️ Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 14 2017 в 10:11 PDT

Фолловеры девушки оценили снимки большим количеством лайков и комментариев. Многие отметили, что у Кати очень женственная фигура и накачанный пресс. А некоторые подписчики пришли к выводу, что «Пуговка уже не та».

☀️✨☀️✨☀️ Публикация от Екатерина Старшова (@starshovakate) Июл 14 2017 в 11:14 PDT

Напомним, не так давно Катя показала в Instagram своего молодого человека. Вполне возможно, что именно он и составил девушке компанию на отдыхе в Каталонии.