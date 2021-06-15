15-летняя дочь Кержакова оказалась в рехабе из-за проблем с психикой

О том, где девушка находится сейчас, неизвестно. Стоит отметить, что мать Дарьи, первая жена Александра Кержакова, в беседе с изданием опровергла эту информацию, и заявила, что с ней все в порядке, а ее посты – это хайп, который так свойственен подросткам.

C именем Кержакова связано немало неприятных историй. Ранее его бывшая супруга Милана Тюльпанова обвинила его в том, что он поднимал на нее руку и отобрал ребенка, обвинив ее в злоупотреблении веществами.