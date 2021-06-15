15-летняя дочь Кержакова оказалась в рехабе из-за проблем с психикой
Своей проблемой девушка ранее поделилась в социальных сетях, после чего пропала.
Она рассказала, что поначалу была буквально одержима диетами. Затем это переросло в постоянное голодание. Дарье приходилось спать по 15 часов в сутки – у нее попросту не было сил вставать. Об этом сообщает издание Super.
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Фото: @a.kerzhakov11
Хуже всего повлияли медикаментозные препараты – Дарья начала увлекаться сильнодействующими слабительными. Позже они начали вызывать воспалительные процессы.
О том, где девушка находится сейчас, неизвестно. Стоит отметить, что мать Дарьи, первая жена Александра Кержакова, в беседе с изданием опровергла эту информацию, и заявила, что с ней все в порядке, а ее посты – это хайп, который так свойственен подросткам.
C именем Кержакова связано немало неприятных историй. Ранее его бывшая супруга Милана Тюльпанова обвинила его в том, что он поднимал на нее руку и отобрал ребенка, обвинив ее в злоупотреблении веществами.
Фото: Instagram Александра Кержакова
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