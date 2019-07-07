«15-летний капитан»: Альбина Джанабаева показала редкое фото старшего сына

«Ничто так не украшает молодую и красивую женщину, как взрослый красавец сын», «Мужчина», «Какой же он у вас красавчик 😍!», «На папу похож», «Как вы похожи», «Мамин капитан!!! Прекрасный юноша», «Красивый какой капитан», «Альбиночка, Вы такая красивая!!! Я если честно Костю не узнала))) как он изменился!!)», — обсуждают фотографию подписчики Джанабаевой.

Стоит отметить, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе любят активный отдых. Например, в Instagram певицы есть видео из парка развлечений — пара прокатилась на необычном аттракционе. «Такие счастливые», — уверены фолловеры.