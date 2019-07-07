«15-летний капитан»: Альбина Джанабаева показала редкое фото старшего сына

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают двоих сыновей — 15-летнего Константина и 5-летнего Луку. Фотографии младшего наследника пара не публикует в своих блогах, однако его старший брат иногда мелькает в мамином Instagram. В настоящее время семья артистов отдыхает во Франции, откуда делится фотографиями и видео. На одном из последних снимков Альбина запечатлела старшего сына: «15-летний капитан».
Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
«Ничто так не украшает молодую и красивую женщину, как взрослый красавец сын», «Мужчина», «Какой же он у вас красавчик 😍!», «На папу похож», «Как вы похожи», «Мамин капитан!!! Прекрасный юноша», «Красивый какой капитан», «Альбиночка, Вы такая красивая!!! Я если честно Костю не узнала))) как он изменился!!)», — обсуждают фотографию подписчики Джанабаевой.
Стоит отметить, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе любят активный отдых. Например, в Instagram певицы есть видео из парка развлечений — пара прокатилась на необычном аттракционе. «Такие счастливые», — уверены фолловеры.
Напомним, у Валерия Меладзе есть трое дочерей от первой супруги Ирины. Несмотря на непростой развод, певец много времени проводит с девочками. «Никто детей не бросал! Они прекрасно живут, учатся, выходят замуж и ни в чем не нуждаются», – отвечала Альбина Джанабаева на комментарии рейтеров, обвиняющих ее в разрушении семьи Валерия Меладзе.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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