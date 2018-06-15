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15 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Семенович

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Муж Наташи Королевой похвастался аппетитной попой на фотографии в стиле «ню»: «Эээх! Люблю дачу...))))) Проветриваю концертный костюм...». Наталья Ионова показала фото в белье. Елена Летучая — забавное фото в котле.

Наталья Подольская продемонстрировала подросшего сына. Виктория Боня — дочь: «Моя любовь, моя вселенная, бесконечная любовь моя улетела к папе на выходные. Девочки, какие же мы с вами счастливые, на сколько нам повезло родиться женщинами на этой планете! Счастье в том, что мы можем дарить жизнь, выносив плод любви у себя под сердцем и всю время иметь нескончаемый источник абсолютного счастья!!! Абсолютная любовь, это единственная истина, все остальное лишь иллюзия в этой вселенной! Согласны???» Роузи Хантингтон-Уайтли — тоже.

Татьяна Навка показала, какой ее видит муж:

Юлия Ковальчук оседлала лошадь.

Ольга Орлова и Анна Семенович посвятили публикации с архивными фотографиями Жанне Фриске: «Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную».

Алексей Ягудин сочувствует жене: «Был Dior, нет Dior Собака-лучший друг человека! Была....... до встречи с Dior».

Глафира Тарханова наслаждается летом: «Пуховый московский ковер! теперь я вся в пуху, почти чудо в перьях. Хорошего дня!»

Максим Галкин показал забавное видео с детьми:

Гарри, Лиза и экология 😂

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

А Екатерина Андреева — встретила Роналдо:

Как повезло Сочи,встречайте Роналдо. В португальской транскрипции его имя пишется так Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 💯💯💯Эксклюзивчик у меня.Ловите в ленту вальяжного крутышку-крошку Ро⚽️⚽️⚽️.А подкладочку на пин-д-жачке видели? То-то! Это вам не серая мышь прилетела🦇🦇🦇. Кстати,некоторые особо «посвящённые» писали про моего любимчика-дескать пижон,мажор и прочую дребедень .Так вот-не надо мне тут гнать на крошку Ро.Он трудяга,каких мало.И на тренировку приезжает за два часа до назначенного времени и лупит по мячу 🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️до седьмого пота,а потом ещё и вместе с командой тренируется-вот и результат. Критиковать может только тот,кто лучше его в футболе или равный.Ау! Кто бы это тут мог быть? Ну ,Месси,разве что. Или Пеле,или еще какие великие футби.А так как другие к ним не относятся,то и сопите в тряпочку и в свои две дырочки в носу и грязью мне тут крошку Ро не поливайте.Сами то мяч в ворота можете забить,да с накруточкой,да с навесом,да раз пять за матч?Нет? Ну и ффсё. Смотрите на него и радуйтесь,что он такой гениальный уродился 👍🏼👍🏼👍🏼.А зависть подальше,подальше пинайте-в ворота противника😂😂😂 Надо уметь со смирением и добротой принимать превосходство других-если они этого добились сами☝🏼. А то сидя на диване с пивком легко кричать-бей,мазила! Роналдо с Рамосом сойдутся сегодня,чтоб нам всем эмоций с эндорфинами закачать в нашу кровь.💯👍🏼👍🏼А это дорогого стоит и за деньги не купишь.За деньги -только билет на матч 😂😂😂 ДОПИСАНО ПОЗЖЕ-ПОСЛЕ МАТЧА-ААА? ЧТО Я ГОВОРИЛА? ОН 👍🏼👍🏼👍🏼#футбол #встреча #сочи #вгостях #football #ronaldo #footballplayer #footballgame #team #captain #master #meeting #welcome #снамиопасноноинтересно #worldcup #worldcup2018 #kateproductionпредставляет #бейбегизабейболей

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Фото: instagram

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