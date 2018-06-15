15 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Муж Наташи Королевой похвастался аппетитной попой на фотографии в стиле «ню»: «Эээх! Люблю дачу...))))) Проветриваю концертный костюм...». Наталья Ионова показала фото в белье. Елена Летучая — забавное фото в котле.
Наталья Подольская продемонстрировала подросшего сына. Виктория Боня — дочь: «Моя любовь, моя вселенная, бесконечная любовь моя улетела к папе на выходные. Девочки, какие же мы с вами счастливые, на сколько нам повезло родиться женщинами на этой планете! Счастье в том, что мы можем дарить жизнь, выносив плод любви у себя под сердцем и всю время иметь нескончаемый источник абсолютного счастья!!! Абсолютная любовь, это единственная истина, все остальное лишь иллюзия в этой вселенной! Согласны???» Роузи Хантингтон-Уайтли — тоже.
Татьяна Навка показала, какой ее видит муж:
Юлия Ковальчук оседлала лошадь.
Ольга Орлова и Анна Семенович посвятили публикации с архивными фотографиями Жанне Фриске: «Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную».
Алексей Ягудин сочувствует жене: «Был Dior, нет Dior Собака-лучший друг человека! Была....... до встречи с Dior».
Глафира Тарханова наслаждается летом: «Пуховый московский ковер! теперь я вся в пуху, почти чудо в перьях. Хорошего дня!»
Максим Галкин показал забавное видео с детьми:
А Екатерина Андреева — встретила Роналдо:
Как повезло Сочи,встречайте Роналдо. В португальской транскрипции его имя пишется так Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 💯💯💯Эксклюзивчик у меня.Ловите в ленту вальяжного крутышку-крошку Ро⚽️⚽️⚽️.А подкладочку на пин-д-жачке видели? То-то! Это вам не серая мышь прилетела🦇🦇🦇. Кстати,некоторые особо «посвящённые» писали про моего любимчика-дескать пижон,мажор и прочую дребедень .Так вот-не надо мне тут гнать на крошку Ро.Он трудяга,каких мало.И на тренировку приезжает за два часа до назначенного времени и лупит по мячу 🤾♂️🤾♂️🤾♂️до седьмого пота,а потом ещё и вместе с командой тренируется-вот и результат. Критиковать может только тот,кто лучше его в футболе или равный.Ау! Кто бы это тут мог быть? Ну ,Месси,разве что. Или Пеле,или еще какие великие футби.А так как другие к ним не относятся,то и сопите в тряпочку и в свои две дырочки в носу и грязью мне тут крошку Ро не поливайте.Сами то мяч в ворота можете забить,да с накруточкой,да с навесом,да раз пять за матч?Нет? Ну и ффсё. Смотрите на него и радуйтесь,что он такой гениальный уродился 👍🏼👍🏼👍🏼.А зависть подальше,подальше пинайте-в ворота противника😂😂😂 Надо уметь со смирением и добротой принимать превосходство других-если они этого добились сами☝🏼. А то сидя на диване с пивком легко кричать-бей,мазила! Роналдо с Рамосом сойдутся сегодня,чтоб нам всем эмоций с эндорфинами закачать в нашу кровь.💯👍🏼👍🏼А это дорогого стоит и за деньги не купишь.За деньги -только билет на матч 😂😂😂 ДОПИСАНО ПОЗЖЕ-ПОСЛЕ МАТЧА-ААА? ЧТО Я ГОВОРИЛА? ОН 👍🏼👍🏼👍🏼#футбол #встреча #сочи #вгостях #football #ronaldo #footballplayer #footballgame #team #captain #master #meeting #welcome #снамиопасноноинтересно #worldcup #worldcup2018 #kateproductionпредставляет #бейбегизабейболей
Фото: instagram