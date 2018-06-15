15 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Орлова и Анна Семенович посвятили публикации с архивными фотографиями Жанне Фриске: «Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную».

Алексей Ягудин сочувствует жене: «Был Dior, нет Dior Собака-лучший друг человека! Была....... до встречи с Dior».

Глафира Тарханова наслаждается летом: «Пуховый московский ковер! теперь я вся в пуху, почти чудо в перьях. Хорошего дня!»