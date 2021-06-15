15 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица поделилась новым ярким образом – актриса сделала аккуратное удлиненное каре и с удовольствие выгуливает новый образ.

Алена Водонаева снова столкнулась с проблемами со здоровьем – прибыв в Петербург, телеведущая потеряла сознание, сейчас с ней работают медики, а сама Алена успокаивает подписчиков фотографиями с капельницами.

Анфиса Чехова поделилась кадрами с отдыха в санатории, а Ольга Серябкина – с ночной прогулки в ярком объемном жакете.