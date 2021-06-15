15 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Катерина Шпица поделилась новым ярким образом – актриса сделала аккуратное удлиненное каре и с удовольствие выгуливает новый образ.
Алена Водонаева снова столкнулась с проблемами со здоровьем – прибыв в Петербург, телеведущая потеряла сознание, сейчас с ней работают медики, а сама Алена успокаивает подписчиков фотографиями с капельницами.
Анфиса Чехова поделилась кадрами с отдыха в санатории, а Ольга Серябкина – с ночной прогулки в ярком объемном жакете.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @seryabkina
Сергей Безруков привился от коронавируса и поделился своими эмоциями на этот счет в новом видео.
Анна Заворотнюк опубликовала эффектные фотографии с прогулки, продемонстрировав яркое и стильное сочетание оттенков. Юлия Ковальчук похвасталась прекрасной фигурой и порассуждала о перспективах Instagram для музыкантов.
Ольга Орлова поделилась ценной архивной фотографией с Жанной Фриске. Память подруги почтила и Анна Семенович.
Максим Галкин поделился новым селфи с Аллой Пугачевой – в комментариях отметили, что она прекрасно выглядит.
Жасмин появилась в ярком и эффектном желтом платье – «живу на яркой стороне».
Фото: Instagram Сергея Безрукова, Алены Водонаевой, Катерины Шпицы, Анфисы Чеховой, Ольги Орловой, Ольги Серябкиной, Анны Заворотнюк, Юлии Ковальчук
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