15 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ставшая брюнеткой Алена Шишкова показала нежное фото с блондинкой-дочерью: «А.А».

Яна Рудковская позирует с красавчиком-сыном: «Доброе утро, всем хорошей трудовой недели. Выходим плавно из карантина и входим в рабочий режим».

Алена Хмельницкая сделала необычное фото младшей дочери с подружкой: «Как хорошо, когда в детстве есть такая подружка, с которой можно переплестись волосами, мыслями, чувствами, желаниями... летними каникулами) Кайф!»

Елена Валюшкина поделилась рецептом свекольника: