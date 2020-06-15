15 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ставшая брюнеткой Алена Шишкова показала нежное фото с блондинкой-дочерью: «А.А».
Яна Рудковская позирует с красавчиком-сыном: «Доброе утро, всем хорошей трудовой недели. Выходим плавно из карантина и входим в рабочий режим».
Алена Хмельницкая сделала необычное фото младшей дочери с подружкой: «Как хорошо, когда в детстве есть такая подружка, с которой можно переплестись волосами, мыслями, чувствами, желаниями... летними каникулами) Кайф!»
Елена Валюшкина поделилась рецептом свекольника:
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А ты уже ел свекольник?! Нееет?! А ну, сознавайтесь, кто про него забыл?! По просьбам выдаю незамысловатый рецепт. Все на глаз. Все по вкусу. Отварная свекла. Нежирный кефир. Огурец.Вода. Соль. Сахар. Зелёный лук. Укроп. Петрушка. Отварное яйцо. И запечённая молодая картошка. Можно и без неё. Я запекла, а достать из духовки забыла. Да, чеснок добавила. Но это на любителя!!!!!#Еленавалюшкина #едимдома #едим #свекла #свекольник#лайктайм #лето #дача🏡#
Натали похвасталась маникюром и борщем:
Анна Нетребко поделилась рецептом домашней пиццы с колбасками чимичурро:
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Домашняя пицца с колбасками чимичурро , (Тияго повар),белые грибы жареные с луком и салат «крестьянка» из шпината, рукколы и маленьких помидор( заправка- оливковое масло, бальзамико и пармезан. Homemade pizza (by Tiago) mushrooms and “ contadina “ salad ( baby spinach, ruccola, tomatoes and olive oil and balsamic cream dressing.
Екатерина Стриженова поделилась милым видео с внуком:
Шэрон Стоун показала, как выглядит в купальнике. Виктория Боня и бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана тоже похвастались стройностью.
Анастасия Волочкова продемонстрировала знаменитый шпагат — ночью и днем.
Лена Темникова сфотографировалась в высокотехнологичной маске, призвав не недооценивать опасность заражения.
Фото и видео: Instagram
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