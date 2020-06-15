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15 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Алены Шишковой

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Ставшая брюнеткой Алена Шишкова показала нежное фото с блондинкой-дочерью: «А.А».

Яна Рудковская позирует с красавчиком-сыном: «Доброе утро, всем хорошей трудовой недели. Выходим плавно из карантина и входим в рабочий режим».

Алена Хмельницкая сделала необычное фото младшей дочери с подружкой: «Как хорошо, когда в детстве есть такая подружка, с которой можно переплестись волосами, мыслями, чувствами, желаниями... летними каникулами) Кайф!»

Елена Валюшкина поделилась рецептом свекольника:

Натали похвасталась маникюром и борщем:

Анна Нетребко поделилась рецептом домашней пиццы с колбасками чимичурро:

Екатерина Стриженова поделилась милым видео с внуком:

Шэрон Стоун показала, как выглядит в купальнике. Виктория Боня и бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана тоже похвастались стройностью.

Анастасия Волочкова продемонстрировала знаменитый шпагат — ночью и днем.

Лена Темникова сфотографировалась в высокотехнологичной маске, призвав не недооценивать опасность заражения.

Фото и видео: Instagram

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