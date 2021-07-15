15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настя Ивлеева бросила вызов гламурным фото в Instagram и поделилась неудачным кадрами из путешествия.

Данила Козловский опубликовал фото со своей полуторагодовалой дочерью от Ольги Зуевой, с которой не так давно расстался.

Жасмин показала, как надо правильно проводить отпуск, и опубликовала фото в белом халате и с полотенцем у моря.

Ната Рудова постит фото из Сан-Тропе – там она проводит отпуск вместе с Настей Решетовой и ее сыном Ратмиром, которого она не уступила папе Тимати.