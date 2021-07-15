15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ирина Пегова показала кадры с отдыха и призналась, что ей очень хочется активничать и бегать.
Саша Новикова опубликовала посты из Сардинии – пожаловалась, что там холоднее, чем в Москве – всего 24 градуса.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @jasmin
Лера Кудрявцева показала погром, который устроил в доме енот Илюша, который сам забился в угол и не мог вылезти.
Настя Ивлеева бросила вызов гламурным фото в Instagram и поделилась неудачным кадрами из путешествия.
Данила Козловский опубликовал фото со своей полуторагодовалой дочерью от Ольги Зуевой, с которой не так давно расстался.
Жасмин показала, как надо правильно проводить отпуск, и опубликовала фото в белом халате и с полотенцем у моря.
Ната Рудова постит фото из Сан-Тропе – там она проводит отпуск вместе с Настей Решетовой и ее сыном Ратмиром, которого она не уступила папе Тимати.
Виктория Боня опубликовала эффектные фото в образе в белом цвете и ответила оскорбившему ее Владимиру Соловьеву.
Певица Елка вспомнила очень вкусный ужин в Петербурге и решила поделиться им с подписчиками.
Светлана Ходченкова продолжает радовать своих поклонников яркими фотографиями с отдыха и поражать прекрасной фигурой.
Анна Хилькевич поделилась яркими фото со своими дочерьми и рассказала своим подписчикам, как распознать кризис в браке.
Фото: Instagram Леры Кудрявцевой, Елки, Виктории Бони, Ирины Пеговой, Жасмин, Наты Рудовой, Насти Ивлеевой, Саши Новиковой
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