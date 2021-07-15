passion.ru

15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Пегова показала кадры с отдыха и призналась, что ей очень хочется активничать и бегать.

Саша Новикова опубликовала посты из Сардинии – пожаловалась, что там холоднее, чем в Москве – всего 24 градуса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Певица Жасмин

Фото: @jasmin

Лера Кудрявцева показала погром, который устроил в доме енот Илюша, который сам забился в угол и не мог вылезти.

Настя Ивлеева бросила вызов гламурным фото в Instagram и поделилась неудачным кадрами из путешествия.

Данила Козловский опубликовал фото со своей полуторагодовалой дочерью от Ольги Зуевой, с которой не так давно расстался.

Жасмин показала, как надо правильно проводить отпуск, и опубликовала фото в белом халате и с полотенцем у моря.

Ната Рудова постит фото из Сан-Тропе – там она проводит отпуск вместе с Настей Решетовой и ее сыном Ратмиром, которого она не уступила папе Тимати.

Виктория Боня опубликовала эффектные фото в образе в белом цвете и ответила оскорбившему ее Владимиру Соловьеву.

Певица Елка вспомнила очень вкусный ужин в Петербурге и решила поделиться им с подписчиками.

Светлана Ходченкова продолжает радовать своих поклонников яркими фотографиями с отдыха и поражать прекрасной фигурой.

Анна Хилькевич поделилась яркими фото со своими дочерьми и рассказала своим подписчикам, как распознать кризис в браке.

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой, Елки, Виктории Бони, Ирины Пеговой, Жасмин, Наты Рудовой, Насти Ивлеевой, Саши Новиковой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!