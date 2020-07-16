15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева предстала в женственном образе: «Сегодня настроение: "Я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься", Так и сделала».

Анастасию Макееву настигли муки выбора: «Вроде все просто, но какую сумку брать? Черная — конечно классика и подходит однозначно, но я выбрала обувь и вроде к ней есть сумка». Какую бы выбрали вы?

Наталья Водянова показала идеальный день: «Моменты мира и тишины».

Татьяна Навка наслаждается отдыхом: «Солнце. Лето. Море. Пляж. Сочи. День. Морской Вояж».

Екатерина Андреева тоже проводит время у моря, но другого: «В Крабовом царстве, во вкуснятском государстве. На Сахалине крабы это не деликатес».