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15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марии Михалковой-Кончаловской

Фото: Instagram Марии Михалковой-Кончаловской
О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Дочь Любови Толкалиной Мария похвасталась новой прической: «Хей! Ищите повод постричся - просто засните на столе рядом со свечой. Да, я вчера полыхнула)))🔥🔥🔥Было весело. Ну что, как вам новый «огненный» лук?».

Сергей Лазарев принял участие в необычном флешмобе #ЗемляЭтоХьюстон.

«Иногда хочется его сожрать! Мой 🍯 😂😋 самое круто в прогулках для меня в этом периоде, когда он засыпает на мне.... это ощущение не передать словами🙈💥 с Богом!» – написал Влад Топалов под фото с семимесячным сыном.

Анфиса Чехова показала фотографии с мамой и поздравила ее с днем рождения.

Дмитрий Исхаков даже в отпуске не вылезает из тренажерного зала: «Дни проходят в постоянных тренировках. А как ещё сжигать этим охтоподаки, каламараки и бифтеки ;) Так и живём. А вы сколько раз в неделю тренируетесь?»

Ирина Пегова показала несколько красивых кадров, сделанных на вилле дочери Альфонса Ротшильда во Франции.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова поделилась впечатлениями от спектакля с участием мамы.

Елена Захарова ушла в отпуск и пожелала всем хорошего настроения и лета.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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