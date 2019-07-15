15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дочь Любови Толкалиной Мария похвасталась новой прической: «Хей! Ищите повод постричся - просто засните на столе рядом со свечой. Да, я вчера полыхнула)))🔥🔥🔥Было весело. Ну что, как вам новый «огненный» лук?».
Сергей Лазарев принял участие в необычном флешмобе #ЗемляЭтоХьюстон.
«Иногда хочется его сожрать! Мой 🍯 😂😋 самое круто в прогулках для меня в этом периоде, когда он засыпает на мне.... это ощущение не передать словами🙈💥 с Богом!» – написал Влад Топалов под фото с семимесячным сыном.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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