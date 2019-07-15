15 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Исхаков даже в отпуске не вылезает из тренажерного зала: «Дни проходят в постоянных тренировках. А как ещё сжигать этим охтоподаки, каламараки и бифтеки ;) Так и живём. А вы сколько раз в неделю тренируетесь?»