15 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Виктория Дайнеко успокоила фанатов: «Мои дорогие! Я с вами! Я никуда не пропала и никогда о вас не забываю! <...> Вы знаете, что 2 года назад я стала мамой, и пусть это отчасти эгоистичное решение, но я считаю, что каждый ребёнок имеет право на маму в такой особенный период жизни, поэтому я немного сбавила обороты на время, при этом я всегда давала концерты, пусть не так часто, как раньше, но с тем как дочь растет, я все больше и больше возвращаюсь к работе».

Анна Нетребко показала фото с подругами: «Три грации».

Мама Тимати поделилась забавной фотографией внучки: «Почему Мама такая белая, а Папа чёрный? - Ну, мамины родители светлые, поэтому она и получилась беленькая , а мы с дедушкой тёмные, поэтому и Папа получился таким. ⁃ Нет, не так! Папу просто долго разрисовывали!!!»

Ксения Бородина похвасталась чувством стиля дочери: «Нас теперь не остановить, как с купальниками, каждый день праздник, каждый день фестиваль».

Анастасия Волочкова делится скромным женским счастьем: «Огонь? А вы говорите... Кто меня фотографирует... Это он. Это он. Сибирский русский почтальон. А вы как отметили? С любимыми? Напишите нам с закрытых аккаунтов! Хоть поржем!»

Юлия Высоцкая насладилась свободным днем: «Неожиданно случился выходной... настоящий! С друзьями, с долгими прогулками по прекрасному Петербургу, с походами в книжный, в кафе, с необязательными приятными мелочами-покупками, а главное с солнцем!» Валерий Меладзе тоже наслаждается жизнью: «Ресторан «Магадан», строганина, музыка 70-х — 80-х. Навеяло... выпил, отпустило».

Яна Рудковская похвасталась завтраком: «Началась Масленица, и пошли блины на завтрак». Ее с Евгением Плющенко сын демонстрирует мастерство: «Работаем, смотрим Олимпийские игры и вдохновляемся».