15 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Исинбаева призналась, что ее окрыляет: «Бывают дни, когда ты себе особенно нравишься, когда тебя всё устраивает, когда окружающие люди вызывают улыбку и положительные эмоции. Сегодня именно такой день!😍 Дочь утром сказала, что я самая красивая, муж сказал что безумно любит, а сын просто подошёл, залез на ручки и подставил щёчку. Вроде ничего особенного не произошло, но у меня выросли крылья!».

Алексей Чадов опубликовал фотографию с прогулки с сыном, а Нюша – с дочкой. Светлана Бондарчук продемонстрировала идеальную фигуру в синем купальнике.