15 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Зейналова показала «легкий пятничный завтрак» в студии «Доброго утра», а Мария Захарова –– завтрак «на полях мюнхенской конференции».
Елена Исинбаева призналась, что ее окрыляет: «Бывают дни, когда ты себе особенно нравишься, когда тебя всё устраивает, когда окружающие люди вызывают улыбку и положительные эмоции. Сегодня именно такой день!😍 Дочь утром сказала, что я самая красивая, муж сказал что безумно любит, а сын просто подошёл, залез на ручки и подставил щёчку. Вроде ничего особенного не произошло, но у меня выросли крылья!».
Алексей Чадов опубликовал фотографию с прогулки с сыном, а Нюша – с дочкой. Светлана Бондарчук продемонстрировала идеальную фигуру в синем купальнике.
Лариса Вербицкая поделилась кадром с Хрюшей.
Катерина Шпица заинтриговала подписчиков фотографией в форме капитана полиции. Анна Чиповская опубликовала редкий кадр со своим возлюбленным, актером Дмитрием Ендальцевым. Наталья Ионова поздравила с днем рождения любимую свекровь.
С днём Рождения, моя любимая свекровь! @chistyakova_tamara, у вас огромное количество званий и регалий! И в каждом из них вы состоялись как выдающийся профессионал своего дела! Но одно из главных ваших достижений это ваша семья ! Спасибо за дружбу и любовь! За постоянную готовность помочь, поддержать и посоветовать ! Очень любим вас, желаем крепкого здоровья, всегда оставаться такой жизнерадостной и стойкой ко всему. ❤
Курбан Омаров поделился забавным видео с трехлетней дочерью Теей: «Характер».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова