15 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Счастливая бабушка Валерия никак не может нарадоваться появлению своей внучки Селин, проводит с малюткой много времени и делиться с подписчиками в своем Instagram.

Радуется и дедушка Иосиф Пригожин, который смог наконец увидеть девочку, выбравшись из больницы после реабилитации, которую ему пришлось проходить после коронавируса.

Поклонники Егора Крида активно обсуждают татуировку, которую музыкант показал в сториз – и не могут понять, то ли ее сделали в честь бабушки, то это всё-таки у него есть роман с тиктокершей Валей Карнавал.

Павел Прилучный поделился эффектным фото в историческом наряде на санях. Подписчики оценили фото, но посочувствовали актеру – должно быть, ему было холодной.

Ольга Бузова рассказала о своих маленьких слабостях и записала забавное видео, в котором сравнила себя с Шакирой и Селеной Гомез. Подписчики оценили!