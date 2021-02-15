15 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Счастливая бабушка Валерия никак не может нарадоваться появлению своей внучки Селин, проводит с малюткой много времени и делиться с подписчиками в своем Instagram.
Радуется и дедушка Иосиф Пригожин, который смог наконец увидеть девочку, выбравшись из больницы после реабилитации, которую ему пришлось проходить после коронавируса.
Поклонники Егора Крида активно обсуждают татуировку, которую музыкант показал в сториз – и не могут понять, то ли ее сделали в честь бабушки, то это всё-таки у него есть роман с тиктокершей Валей Карнавал.
Павел Прилучный поделился эффектным фото в историческом наряде на санях. Подписчики оценили фото, но посочувствовали актеру – должно быть, ему было холодной.
Ольга Бузова рассказала о своих маленьких слабостях и записала забавное видео, в котором сравнила себя с Шакирой и Селеной Гомез. Подписчики оценили!
Алсу впечатлила своих поклонников нежным селфи в забавной футболке с мультяшными персонажами Томом и Джерри. Поклонники отметили чувство юмора певицы и ее вечную молодость.
Жасмин успевает уделять время не только работе и детям, но и активному отдыху – в стильном оранжевом пуховике звезда прокатилась на лыжах.
Светлана Лобода поразила своих подписчиков шикарным образом в сверкающем красном мини-платье, усыпанном блёстками, которое во всей красе продемонстрировало роскошную фигуру певицы.
Кристина Асмус показала элегантное фото в плаще и рассказала про свой тяжёлый день – прямо с дороги ей пришлось отправиться на съёмки. Подписчики отметили, что волосы актрисы стали светлее.
Стеша Маликова трогательно поздравила с днём рождения свою маму и опубликовала совместную фотографию с отдыха.
Рита Дакота поделилась нежными фотографиями со своим любимым на Бали и рассказала, как они с семьёй проводят отпуск в сказочном месте.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой, Иосифа Пригожина, Валерии, Светланы Лободы, Жасмин, Алсу, Егора Крида, Павла Прилучного, Стефании Маликовой, Кристины Асмус, Риты Дакоты
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