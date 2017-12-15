О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Валерия поделилась нежной фотографией с Иосифом Кобзоном и Полиной Гагариной — они встретились на записи очередного шоу. Певица Жасмин похвасталась длинными ногами и новогодним настроением: «Снимаем номер для "Голубого огонька" на канале Россия». Полина Гагарина тоже показала фото с новогодних съемок. Яна поплавская примерила шапку Деда Мороза.

Юлия Барановская похвасталась талантом дочери: «Ну все. Теперь любимое колесо без рук. Моя Яночка».