15 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Мои хорошие, ну многим тут уже и косточки мои не дают покоя..😂 Я вам пост про мою любовь к цветам разместила, а вы про косточки.😝 Дорогие, моя косточка и натертости на стопах-это результат многолетнего труда.. А вы, осуждающие, станцевали на пуантах хоть раз? Я горжусь своими натруженными ножками.👍🏼 А вы хоть сто-нибудь себе натирали?... Кроме мозолей на злобных судачащих языках.....😝 Злопыхатели пусть радуются!😂 Ну хоть какой-то изъян у Волочковой есть. Не нравлюсь я вам-так не смотрите, отпишитесь, займитесь собой или тем, что нравится. Но многие же не могут..😬 и, кусая локти, продолжают пастись на моей страничке.😂 И время находят гадости писать, расписываясь в своем невежестве. Ну, значит, не даю я покоя и интересна👍🏼 Поверьте, мозоли на моих стопах гораздо прекраснее, чем мозоли на языках многих из вас....#анастасияволочкова #волочкова #балерина #цветы #дом #утро