О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Валерия поделилась нежной фотографией с Иосифом Кобзоном и Полиной Гагариной — они встретились на записи очередного шоу. Певица Жасмин похвасталась длинными ногами и новогодним настроением: «Снимаем номер для "Голубого огонька" на канале Россия». Полина Гагарина тоже показала фото с новогодних съемок. Яна поплавская примерила шапку Деда Мороза.

Юлия Барановская похвасталась талантом дочери: «Ну все. Теперь любимое колесо без рук. Моя Яночка».

Анна Хилькевич показала смешное домашнее видео:

Лена Темникова — тоже выложила трогательный видеоролик с дочкой:

Анастасия Волочкова пожаловалась:

Мои хорошие, ну многим тут уже и косточки мои не дают покоя..😂 Я вам пост про мою любовь к цветам разместила, а вы про косточки.😝 Дорогие, моя косточка и натертости на стопах-это результат многолетнего труда.. А вы, осуждающие, станцевали на пуантах хоть раз? Я горжусь своими натруженными ножками.👍🏼 А вы хоть сто-нибудь себе натирали?... Кроме мозолей на злобных судачащих языках.....😝 Злопыхатели пусть радуются!😂 Ну хоть какой-то изъян у Волочковой есть. Не нравлюсь я вам-так не смотрите, отпишитесь, займитесь собой или тем, что нравится. Но многие же не могут..😬 и, кусая локти, продолжают пастись на моей страничке.😂 И время находят гадости писать, расписываясь в своем невежестве. Ну, значит, не даю я покоя и интересна👍🏼 Поверьте, мозоли на моих стопах гораздо прекраснее, чем мозоли на языках многих из вас....#анастасияволочкова #волочкова #балерина #цветы #дом #утро

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Рената Литвинова показала, как они отдыхают с подругами:

Алена Водонаева сообщила: «Сегодня ночью муж сообщил, что 1 января мы улетаем в свадебное путешествие».

Алла Довлатова поделилась романтической фотографией: «Пытаюсь раскрутить Олега @oleggazmanov на танцульки». Марина Газманова, тем временем, показала новогоднюю елку, которая будет стоять в их доме.

Ирина Пегова только выбирает елочку. А Эвелина Бледанс с сыном уже нарядили свою:

Нонна Гришаева поделилась трудностями актерских будней:

А Глафира Тарханова уже поздравляет с наступающим Новым Годом:

Фото: instagram