15 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @leratv
Заснеженные улицы и резкое понижение температуры в Москве на всех произвели совершенно разное впечатление — кто-то наслаждается каждым мгновением, проведенным на улице, а кто-то мечтает сбежать поближе к теплу.
Лера Кудрявцева, определенно, относится к первым: появившиеся сугробы привели ее в восторг и даже окунули в детство. Телеведущая в обнимку со своей маленькой дочкой Машей устроила заезд на «ватрушке» по заснеженной тропинке. А семейство Николаевых в полном составе отправилось на нарядную Красную площадь, чтобы зарядиться праздничным настроением за пару недель до Нового года.
Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич тоже осталась под впечатлением от выпавших осадков. Актриса поделилась селфи рядом с заснеженными деревьями, на фоне которых естественный румянец и одеяние в светлых тонах делают Сашу похожей на самую настоящую Снегурочку.
Восхитилась погодой и Светлана Бондарчук — телеведущая устроила дефиле с энергичными танцами по заснеженной Москве в эффектном образе с народными мотивами.
Меньше повезло дочке Любови Толкалиной и Егора Кончаловского — Маша заболела в разгар самой снежной поры. Однако девушка не отчаялась и нашла чем занять себя в домашних условиях. Она принялась украшать к Новому году не только дом, но и саму себя.
Певица МакSим уже вовсю подбирает праздничный образ и делится этим со своими подписчиками. В качестве одного из вариантов она предложила соломенную шляпку с широкими с завязками на ленточке из атласа. Хоть аксессуар и летний, но выглядит оригинально!
А вот для певицы Веры Брежневой сегодняшний день важен, как для никого другого: ее младшая дочь Сара отмечает свое 12-летие. Артистка поделилась трогательными видео с архивными кадрами из жизни девочки.
Пока остальные радуются снегу и холодам, Яна Рудковская предпочитает перебраться к климату поприятнее — продюсер отправилась в Париж, чтобы отметить Рождество в городе влюбленных. А вот Дмитрий Шепелев никуда не поехал, но порассуждал о переезде в другую страну на постоянное место жительства и опубликовал архивный кадр из жаркого Майами.
Бразильской же актрисе Джованне Антонелли мечтать о путешествиях не приходится. Звезда сериала «Клон» перемещается по разным уголкам света чаще, чем ее подписчики успевают обновить ленту. Сейчас она наслаждается 17 градусами тепла в Португалии.
Для королевы Рании важнее всего не погода и перемещения по карте мира, а семейные ценности — правительнице Иордании удалось собрать вокруг себя все семейство. Она показала подписчикам счастливый снимок со своими четырьмя детьми и супругом.
Пока все остальные наслаждаются чем бы то ни было — Жасмин работает. Певица поделилась образом, в котором она отправилась на... «Давай поженимся!». Но вот только не с той целью, с которой туда обычно приходят, — она посетила шоу в качестве группы поддержки и исполнила там одну из своих песен.
Екатерина Варнава решила просто подать хороший пример своей аудитории и на ночь глядя зарядить поклонников порцией позитива. «Надеемся на лучшее … на себя», — дала она ценный совет подписчикам и опубликовала свою фотографию. Вдохновиться можно не только философским изречением, которое процитировала артистка, но и ее шикарным чувством стиля вкупе с роскошной фигурой.
Фото и видео: Instagram