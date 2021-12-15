15 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Заснеженные улицы и резкое понижение температуры в Москве на всех произвели совершенно разное впечатление — кто-то наслаждается каждым мгновением, проведенным на улице, а кто-то мечтает сбежать поближе к теплу.

Лера Кудрявцева, определенно, относится к первым: появившиеся сугробы привели ее в восторг и даже окунули в детство. Телеведущая в обнимку со своей маленькой дочкой Машей устроила заезд на «ватрушке» по заснеженной тропинке. А семейство Николаевых в полном составе отправилось на нарядную Красную площадь, чтобы зарядиться праздничным настроением за пару недель до Нового года.

Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич тоже осталась под впечатлением от выпавших осадков. Актриса поделилась селфи рядом с заснеженными деревьями, на фоне которых естественный румянец и одеяние в светлых тонах делают Сашу похожей на самую настоящую Снегурочку.

Восхитилась погодой и Светлана Бондарчук — телеведущая устроила дефиле с энергичными танцами по заснеженной Москве в эффектном образе с народными мотивами.