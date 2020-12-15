15 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/volkovihome/
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова порадовала поклонников образом новогоднего зайца и поинтересовалась у подписчиков, какие необычные подарки им дарили на праздник.
Екатерина Варнава отправилась отдыхать с другом и с курорта делится с подписчиками видео с зажигательными танцами. «Лунная призма, дай нам силу», — подписала она публикацию.
Юлия Меньшова опубликовала селфи с повзрослевшей красавицей-дочкой Таисией.
Анна Седокова в образе загорелой ковбойши рассказала о планах на день рождения.
Ани Лорак порадовала поклонников нежным образом в белом халате. «Смотрим уверенно! Девочки, красим реснички и дарим миру красоту!», — подписала она фото.
Роман Костомаров и Оксана Домнина, отдыхающие с детьми на Мальдивах, рассмешили фанатов забавным видео. «Крутим, вертим, марафоним! Женуля даже руками велик крутит, хочет меня обогнать!», — написал фигурист в блоге.
Виктория Исакова разместила в Instagram фото с милашкой-дочкой Варей. «Попробуйте сфотографировать ребенка... Моя вертится, крутится, возможно, из 20 будет одна фотография, где ее видно. Моих детских фотографий почти нет. А вот Варвару регулярно фотографирует наш друг, которого она обожает. И наступает секунда, когда можно поймать ее в покое. Бант — выбор модели», — подписала она фото.
Иван Ургант показал себя во всей красе — гриме перед съемками. «Ничто так не украшает нормального мужчину, как толстый слой тонального крема, увлажняющий блеск на губах и затянутая сзади прищепочкой футболка! Мужики, согласны?», — с юмором прокомментировал он снимок.
Ольга Орлова поделилась с поклонниками трогательным видео с любимой собакой. «Как же мне повезло, что пару лет назад в помойке в коробке была моя Луфи. Теперь я счастливый обладатель #луфиизмячково. Мне когда-то подписчики написали, что она вылитый ирландский волкодав, и если погуглить — это действительно так. А говорят, на помойке ничего хорошего не найти», — написала она в социальной сети.
Эвелина Бледанс рассказала о странном сне, в котором ее ограбили. Публикацию она сопроводила фотографией в шикарном полупрозрачном вечернем платье.
Альбина Джанабаева ответила недоброжелателям стильной фотографией, где позировала в оригинальном ярком костюме. «Цветотерапия. "И абсолютно неприемлемая поза, что она там о себе думает?.. Это все ей совершенно не идет... Сдвиньте ноги"», — прокомментировала певица свои фото.
Настя Каменских показала семейное фото с Потапом и собакой, снятое во время занятий спортом на улице. А Мария Горбань похвасталась творческими талантами дочки: девочка мило нарисовала всю семью и призналась в любви родителям.
Фото и видео: Instagram Марии Горбань, Насти Каменских, Альбины Джанабаевой, Эвелины Бледанс, Ольги Орловой, Ивана Урганта, Виктории Исаковой, Романа Костомарова, Ани Лорак, Анны Седоковой, Юлии Меньшовой, Екатерины Варнавы, Екатерины Волковой
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