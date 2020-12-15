15 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Орлова поделилась с поклонниками трогательным видео с любимой собакой. «Как же мне повезло, что пару лет назад в помойке в коробке была моя Луфи. Теперь я счастливый обладатель #луфиизмячково. Мне когда-то подписчики написали, что она вылитый ирландский волкодав, и если погуглить — это действительно так. А говорят, на помойке ничего хорошего не найти», — написала она в социальной сети.