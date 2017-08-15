Сын Максима Галкина устроил папе конец света, сестра Жанны Фриске опубликовала ее неизвестные фото, Светлана Бондарчук раскрыла секрет плоского живота, а Ольга Шелест показала «сексуальное фото с торчащими сосками»: о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Муж Полины Гагариной рассказал, какие песни поет дочке: «Мими очень любит слушать, как я пою ей песни. Конечно, наша мама, королева сцены и императрица теле и радио эфиров, чуть лучше умеет петь и двигаться. Открою вам секрет, Поля не любит петь дома, но кто-то же должен! И вот тут на сцену выхожу я. Песенка львенка и черепахи, от улыбки, прилетит вдруг волшебник, голубой вагон, сердце крассавиц склонно к измене, голубой щенок, песенка о лете, шери шери лэйди, елочка, спектакль окончен, облака, песенка мамонтенка, бременские музыканты и т.д. это лишь малая часть моей сольной программы». Певица Натали показала новое фото сына: «Парочка. Рост и вес примерно одинаковые». Мария Кожевникова показала, как ее родители гуляют с ее малышом: «Знаю, что моя @margosha1509 будет меня ругать, за то что опубликовала, но Мулик, это фото космос, наполненный глубинным смыслом!!!». Татьяна Навка показала трогательное фото дочери, а сын Максима Галкина устроил папе конец света:

Ольга Шелест показала «сексуальное фото с сосками»: «Муж приехал, наконец-то есть кому фотографировать». Настя Каменских, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Анастасия Волочкова тоже показали свои прелести. Виктория Дайнеко ненавязчиво хвастается фигурой: «Не знаю где я там сильно худая вам на фотографии. Выложу, где максимально толстенькая». Светлана Бондарчук раскрыла свой секрет:

Публикация от VR (@a030aa) Авг 15 2017 в 9:15 PDT

Нонна Гришаева и Александр Буйнов похвастались урожаем со своего огорода, а Любовь Толкалина получила свежие огурчики просто так: «Из леса вышли дети и говорят - это же Вы играли маму Лики в Анжелике? Получите гостинчик от мамы))) очень трогательная любовь народная))) очень часто бывает. То варенья пришлют на сцену, то меда. То яблок , то конфет... то мороженого. То бутылку вина из за соседнего стола пришлют в ресторане))) в Красноярске дарили черемуховый пирог- самый удивительный в мире... под Ярославлем на Иерей Сане угощали в жару холодным шампанским)))))чудные, нежные,добрые, родные русские люди! Спасибо! Чувствую себя перманентно сестрой, дочерью, матерью, кумой, соседкой, подругой всех и каждого». Дана Борисова сообщила о возвращении на телевидение: «Сегодня целый день сижу, работаю над новым контрактом, который подписываю с #телекомпаниянтв. В купальнике отныне я больше не снимаюсь, извините, мне 41 год. Не все продается за деньги, особенно, достоинство. Моя семья отныне закрытая тема, телефоны Максима, контакты дочери я не даю, принципиально несогласна, чтобы их имена каким бы то ни было образом затрагивались в СМИ, моя жизнь, моя миссия помогать зависимым, доносить правду о реабилитации, это моя ответственность, но их она не затрагивает. Пусть лучше мне заплатят меньше, но есть вещи, которые за деньги не продаются. Важно не то, в чем я одета и как выгляжу, прислушайтесь, к тому, что я говорю. Люди на реабилитации меняются, даже в 41 год». Екатерина Андреева поделилась любопытными «заметками юного натуралиста»:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Авг 15 2017 в 3:23 PDT

Наталья Фриске поделилась новой порцией неизвестных фото Жанны Фриске (можно листать):

... #чутьближеклюбимым Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Авг 14 2017 в 10:26 PDT

А Андрей Малахов поделился забавным видео, которое фанаты создали в его поддержку:

Публикация от @malakhov007 Авг 15 2017 в 12:44 PDT