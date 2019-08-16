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15 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Стоцкой

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

«Похоже, все идет к тому, что в старости обопьюсь...», — написал Максим Виторган под фото с детьми. «He’s simply the best!», — добавил он, говоря о малыше Платоне.

«Так хорошо дома, с семьёй, что выехать и даже выйти за ворота у нас занимает примерно вру часов, иногда и дней. Я впервые понимаю домоседов и когда единственное, что хочется — это максимум сходить в гости к очень близким друзьям, но и это не точно. Лучше друзья к нам. Может это и есть та основа и фундамент, которую я никогда не знала в жизни?», — делится мыслями Анна Седокова.

«Моя любовь с моей любовью ❤️❤️», — показала Наталья Подольская «своих»:

«Всем хорошего вечера, ребята))))) лето, какое ни есть, а наше)) Перед вами девочка на диете без сладкого. Только что она в тайне от мамы подошла к барной стойке и попросила «One chocolate cocktail for little lady”. 😱 официантка нас давно знает, немного прифигела. Но принесла)) хотела сначала наказать, но потом разрешила выпить половину за сообразительность», — поделилась рассказом о своей «особенной» дочери Светлана Зейналова.

«Какая же у меня красотка!!!», — восхищается дочкой певица Слава.

«Не восхищаться Италией не возможно», — признается Надежда Мейхер-Грановская под фото без макияыжа.

«ЧешИте, чешИте...», — шутит Саша Савельева из гримерки.

Анастасия Стоцкая примерила яркий образ для спектакля: «6 октября премьера нашего полумюзикла "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" в МДМ».

Настя Каменских наслаждается последними днями каникул: «Сегодня такой пасмурный день, а до конца лета хочется еще насладиться сполна солнышком 🙈 Радует это солнечное фото и мысли об отдыхе у бассейна ».

Арина Шарапова и Яна Поплавская устроили совместный досуг: «На Выставке в Зарядье. "Клавдия Семеновна" называется».

Вера Брежнева показала точеную фигуру и напомнила подписчикам о проблемах экологии: «Мы все не идеальны.. Но если мы не можем изменить что-то во внешности, то поступками мы все же улучшить будущее можем». Каждый четверг она рассказывает о жизни без пластика и потреблении с осознанностью, на этот раз темой рассказа стали купальники из переработанного океанского пластика, покупка которых помогает спасать морских жителей.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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