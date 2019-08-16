15 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Похоже, все идет к тому, что в старости обопьюсь...», — написал Максим Виторган под фото с детьми. «He’s simply the best!», — добавил он, говоря о малыше Платоне.

«Так хорошо дома, с семьёй, что выехать и даже выйти за ворота у нас занимает примерно вру часов, иногда и дней. Я впервые понимаю домоседов и когда единственное, что хочется — это максимум сходить в гости к очень близким друзьям, но и это не точно. Лучше друзья к нам. Может это и есть та основа и фундамент, которую я никогда не знала в жизни?», — делится мыслями Анна Седокова.

«Моя любовь с моей любовью ❤️❤️», — показала Наталья Подольская «своих»: