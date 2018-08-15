15 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Актриса Дарья Повереннова нежно поздравила дочь: «Поздравляю, любимая Полина с 26-летием!!)) Сама не верю в эту цифру!)) Но сей факт меня страшно радует!! Ты - моя лучшая подруга, и, по совместительству, дочь!) Будь во всем, всегда счастлива!»

Певица Жасмин — сына: «Сын - особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни. Моя любовь, мой сын!!!! Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок. С днем рождения, мой милый Миша!»

Ляйсан Утяшева поделилась трогательной фотографией с малышкой. Любовь Толкалина с наследницей посетили главную редакцию глянцевых журналов. Дочь Алены Хмельницкой похвасталась: «Ксюшка отснялась в своем первом в жизни фильме, в проекте "Колл-Центр"».

Криштиану Роналду тоже показал фото семьи.

Фото и видео: instagram