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15 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дарьи Поверенновой

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Елизавета Боярская с мужем проводят каникулы в Испании. Валерия с Иосифом Пригожиным — в Швейцарии. Нонна Гришаева с детьми добралась до водопада Корбу. А Олег Газманов с женой спустились под воду.

Нюша празднует день рождения.

Дима Билан гордится талантом сестры:

Актриса Дарья Повереннова нежно поздравила дочь: «Поздравляю, любимая Полина с 26-летием!!)) Сама не верю в эту цифру!)) Но сей факт меня страшно радует!! Ты - моя лучшая подруга, и, по совместительству, дочь!) Будь во всем, всегда счастлива!»

Певица Жасмин — сына: «Сын - особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни. Моя любовь, мой сын!!!! Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок. С днем рождения, мой милый Миша!»

Ляйсан Утяшева поделилась трогательной фотографией с малышкой. Любовь Толкалина с наследницей посетили главную редакцию глянцевых журналов. Дочь Алены Хмельницкой похвасталась: «Ксюшка отснялась в своем первом в жизни фильме, в проекте "Колл-Центр"».

Криштиану Роналду тоже показал фото семьи.

Фото и видео: instagram

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