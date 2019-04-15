logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Валерия Меладзе

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Сергей Жуков познакомил детей с легендой: «Путешествие начинается с чудесного и очень доброго Тилля Линдеманна. Начинаем знакомить детей с творчеством Rammstein».

Регина Тодоренко и Влад Топалов навестили одного из главных детских психологов. «Наша любимая Людмила Петрановская. Вот уже больше года мы являемся поклонниками ее книг. А теперь и имели удовольствие общаться лично! Напросились, называется!!!! Когда первый раз Регина мне дала книгу Людмилы, я крайне лениво ее взял. Но открыв, не смог оторваться. Настолько все становится понятно! Без нее мы бы точно не справились! Спасибо Вам, дорогая наша @l.petranovskaya, за Вашу заботу, за советы и совершенно новый, добрый и нежный подход к воспитанию детей! А главное — спасибо за понимание настоящей "привязанности"», — написал молодой отец.

Виктория Бекхэм показала нежное фото подросшей дочери: «Харпер готовится к Пасхе».

Галина Юдашкина сделала селфи с младшим сыном.

Наталья Иионова сделала стойку на руках: «Как же иногда не просто идти к своим целям. Но именно это приносит мне удовольствие победы над собой!!!»

Дмитрий Маликов похвастался уловом: «Простые радости!»

Виктория Лопырева рассказала о роскошной жизни: «Что вы представляете, когда слышите словосочетание "роскошная жизнь"? Я считаю, что главная роскошь в современной жизни — это свобода... свобода общаться с теми, с кем хочешь, путешествовать и проводить время с любимым человеком. Времена "тяжелого люкса", слава Богу, прошли и почти все поняли, что ни деньги, ни очередная сумка никого еще не делала счастливым. Р.s. Короче, привет вам от абсолютно счастливого человека».

Лариса Гузеева поделилась бекстейджем со съемок новго шоу: «Глупая девочка, думает, что у матери на затылке глаз нет... Готовим колбаски из индейки».

Валерий Меладзе рассказал о новом члене семьи: «Шел в ателье, вышел из зоомагазина с собакой. Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа запела!!!)))»

Евгений Плющенко гордится сыном:

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
Ярко-красные губы и прозрачное черное платье: Ксения Собчак появилась на модном показе в роковом образе
Slice 1
«ЖАРА Music Awards — 2019»: Валерия, Бузова, Лорак и другие звезды на премии Эмина Агаларова