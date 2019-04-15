15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Жуков познакомил детей с легендой: «Путешествие начинается с чудесного и очень доброго Тилля Линдеманна. Начинаем знакомить детей с творчеством Rammstein».

Регина Тодоренко и Влад Топалов навестили одного из главных детских психологов. «Наша любимая Людмила Петрановская. Вот уже больше года мы являемся поклонниками ее книг. А теперь и имели удовольствие общаться лично! Напросились, называется!!!! Когда первый раз Регина мне дала книгу Людмилы, я крайне лениво ее взял. Но открыв, не смог оторваться. Настолько все становится понятно! Без нее мы бы точно не справились! Спасибо Вам, дорогая наша @l.petranovskaya, за Вашу заботу, за советы и совершенно новый, добрый и нежный подход к воспитанию детей! А главное — спасибо за понимание настоящей "привязанности"», — написал молодой отец.

Виктория Бекхэм показала нежное фото подросшей дочери: «Харпер готовится к Пасхе».

Галина Юдашкина сделала селфи с младшим сыном.

Наталья Иионова сделала стойку на руках: «Как же иногда не просто идти к своим целям. Но именно это приносит мне удовольствие победы над собой!!!»

Дмитрий Маликов похвастался уловом: «Простые радости!»

Виктория Лопырева рассказала о роскошной жизни: «Что вы представляете, когда слышите словосочетание "роскошная жизнь"? Я считаю, что главная роскошь в современной жизни — это свобода... свобода общаться с теми, с кем хочешь, путешествовать и проводить время с любимым человеком. Времена "тяжелого люкса", слава Богу, прошли и почти все поняли, что ни деньги, ни очередная сумка никого еще не делала счастливым. Р.s. Короче, привет вам от абсолютно счастливого человека».

Лариса Гузеева поделилась бекстейджем со съемок новго шоу: «Глупая девочка, думает, что у матери на затылке глаз нет... Готовим колбаски из индейки».

Валерий Меладзе рассказал о новом члене семьи: «Шел в ателье, вышел из зоомагазина с собакой. Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа запела!!!)))»

Евгений Плющенко гордится сыном: