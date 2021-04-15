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15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Катерина Шпица

Фото: @katerinashpitsa

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Катерина Шпица любуется прекрасным видом на Москву и делится с подписчиками своим настроением.

Певица Зара тоже наслаждается прекрасной погодой в Москве и делится своим весенним образом.

Анфиса Чехова в отпуске нашла нового любимца и с удовольствием с ним позирует – «подыскивает жениха» своей любимице Картохе.

Саша Бортич поделилась фото, на котором были ее любимые – маленький сын и питомец. Как подписала фото актриса, она пытается все свое удержать в руках.

Алена Водонаева поделилась неожиданным fashion-приемом – сразу двумя парами очков одновременно. Поклонники стиль оценили.

Максим Галкин показал, как он вместе с детьми поздравляет с днем рождения Аллу Пугачеву. Сегодня Примадонне исполнилось 72 года.

Курбан Омаров очень удивил своих подписчиков, неожиданно опубликовав фото из метро.

Дима Билан в ожидании концерта в Благовещенске поделился фото из-за кулис, и выразил надежду, что выступление состоится.

Анна Семенович, вернувшаяся из отпуска, наслаждается весной в Москве.

«Как же я люблю Москву! Особенно весной!», – написала Семенович.

Яна Рудковская наслаждается прогулкой со своим младшим сыном Арсением. Малыш заметно вырос, хотя родители по-прежнему не показали поклонникам его лицо.

Елена Подкаминская поделилась нежным фото с дочерью и мужем. Актриса проводит время в Сочи, пока ее любимые улетели обратно в Москву.

Фото и видео: Instagram Елены Подкаминской, Курбана Омарова, Димы Билана, Катерины Шпицы, Зары, Алены Водонаевой, Саши Бортич, Максима Галкина, Анны Семенович, Яны Рудковской, Анфисы Чеховой

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