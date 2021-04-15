15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица любуется прекрасным видом на Москву и делится с подписчиками своим настроением.

Певица Зара тоже наслаждается прекрасной погодой в Москве и делится своим весенним образом.

Анфиса Чехова в отпуске нашла нового любимца и с удовольствием с ним позирует – «подыскивает жениха» своей любимице Картохе.

Саша Бортич поделилась фото, на котором были ее любимые – маленький сын и питомец. Как подписала фото актриса, она пытается все свое удержать в руках.

Алена Водонаева поделилась неожиданным fashion-приемом – сразу двумя парами очков одновременно. Поклонники стиль оценили.

Максим Галкин показал, как он вместе с детьми поздравляет с днем рождения Аллу Пугачеву. Сегодня Примадонне исполнилось 72 года.