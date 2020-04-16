15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич показала забавное «карантинное» фото: «Не, я эту грязную работу делать не буду. Сами закапывайте. Зря сегодня накрасилась что ли».

Наталья Подольская похвасталась своими мужчинами: «Когда происходит общение отца с сыном мое сердце замирает от восторга. Так, как Тема смотрит на папу, он не смотрит больше ни на кого».

Елена Захарова показала, как занимается спортом: «Между всеми домашними делами, иногда пытаюсь заниматься! Спасибо WorldClass за бесплатные онлайн тренировки! Есть шанс после самоизоляции не поменять размер одежды».

Тина Канделаки стильно вынесла мусор.

Лера Кудрявцева показала фото в скафандре: «На полном серьезе много- много лет назад я собралась лететь в космос».

Эвелина Бледанс показала «особенного» сына, изображающего Примадонну: «Когда-то и я Маленькая так переодевалась и пела. Только у меня увлажнителя воздуха не было, чтоб дым сделать»