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15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич показала забавное «карантинное» фото: «Не, я эту грязную работу делать не буду. Сами закапывайте. Зря сегодня накрасилась что ли».

Наталья Подольская похвасталась своими мужчинами: «Когда происходит общение отца с сыном мое сердце замирает от восторга. Так, как Тема смотрит на папу, он не смотрит больше ни на кого».

Елена Захарова показала, как занимается спортом: «Между всеми домашними делами, иногда пытаюсь заниматься! Спасибо WorldClass за бесплатные онлайн тренировки! Есть шанс после самоизоляции не поменять размер одежды».

Тина Канделаки стильно вынесла мусор.

Лера Кудрявцева показала фото в скафандре: «На полном серьезе много- много лет назад я собралась лететь в космос».

Эвелина Бледанс показала «особенного» сына, изображающего Примадонну: «Когда-то и я Маленькая так переодевалась и пела. Только у меня увлажнителя воздуха не было, чтоб дым сделать»

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поделилась трогательным снимком: «Извините)) Оторваться не могу от старых альбомов. Замечательный снимок с бабулей Шурочкой нашла. 20 лет назад... Обожаю».

Пока Мария Михалкова-Кончаловская готовится к Пасхе, ее отец Егор Кончаловский показал ее детское фото: «А вот Моя Машка 18,5 лет тому назад».

Сергей Жуков показал архивные кадры: «Когда мы были молодыми...»

Андрей Григорьев-Апполонов тоже покопался в архивах: «Ну ващеее! Нашел фотки, которые сам не видел! Здесь я совсем мелкий! В следующий раз выложу, где мне уже 5-10 лет! Фоток-море! Мамуля заныкала в пакетах из-под молока!))) сохранились идеально».

Анна Нетребко рассказала, как готовит фасоль:

Екатерина Архарова поделилась рецептом шарлотки:

Светлана Зейналова показала забавно-актуальное фото с работы: «Коронавирусная-дистанционная фото. Теперь так! Кстати, между нами чистый весенний уличный воздух. Запомните как он выглядит».

Рита Дакота опубликовала нежное фото с возлюбленным: «Всем хорошего карантина. Мы заказали бесконтактную доставку суши, и впервые на Мию тоже, только с огурцом».

Фото и видео: Instagram

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