15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Анна Хилькевич показала забавное «карантинное» фото: «Не, я эту грязную работу делать не буду. Сами закапывайте. Зря сегодня накрасилась что ли».
Наталья Подольская похвасталась своими мужчинами: «Когда происходит общение отца с сыном мое сердце замирает от восторга. Так, как Тема смотрит на папу, он не смотрит больше ни на кого».
Елена Захарова показала, как занимается спортом: «Между всеми домашними делами, иногда пытаюсь заниматься! Спасибо WorldClass за бесплатные онлайн тренировки! Есть шанс после самоизоляции не поменять размер одежды».
Тина Канделаки стильно вынесла мусор.
Лера Кудрявцева показала фото в скафандре: «На полном серьезе много- много лет назад я собралась лететь в космос».
Эвелина Бледанс показала «особенного» сына, изображающего Примадонну: «Когда-то и я Маленькая так переодевалась и пела. Только у меня увлажнителя воздуха не было, чтоб дым сделать»
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поделилась трогательным снимком: «Извините)) Оторваться не могу от старых альбомов. Замечательный снимок с бабулей Шурочкой нашла. 20 лет назад... Обожаю».
Пока Мария Михалкова-Кончаловская готовится к Пасхе, ее отец Егор Кончаловский показал ее детское фото: «А вот Моя Машка 18,5 лет тому назад».
Сергей Жуков показал архивные кадры: «Когда мы были молодыми...»
Андрей Григорьев-Апполонов тоже покопался в архивах: «Ну ващеее! Нашел фотки, которые сам не видел! Здесь я совсем мелкий! В следующий раз выложу, где мне уже 5-10 лет! Фоток-море! Мамуля заныкала в пакетах из-под молока!))) сохранились идеально».
Анна Нетребко рассказала, как готовит фасоль:
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Гигантская бурая фасоль по гречески с сыром Фета или козьим сыром! Фасоль отварить заранее, добавив соль. Отдельно в кастрюле на хорошем оливковом масле чуть поджарить лук, добавить фасоль , помидоры без кожуры, сельдерей, можно немного кукурузы,специи, корицу и немного бульона. Все тушить ещё минут 10. Подавайте с зеленью и сыром Фета или козьим сыром. Если вы дольёте больше бульона- получится шикарный суп! Не забудьте приправы!!! 😍
Екатерина Архарова поделилась рецептом шарлотки:
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#самоизоляция #готовимдома 🔥Наивкуснейшая воздушная шарлотка с яблоками всего за 15 минут + 45 минут ожидания)) • 5 яиц • 6 яблок • 1 стакан сахарного песка • 1 стакан муки • 1 чл сл масла ✔ Белки с сахаром взбить миксером. ✔ Желтки взбить отдельно. ✔ Соединить вместе и постепенно добавить муку. Я взбиваю ещё раз до однородной консистенции. ✔Форму для запекания смазать сл маслом и посыпать мукой. ✔ Выложить нарезанные кубиками яблоки, залить массой и поставить в духовку (180°) на 40-50 минут. 👆🏻Я проверяю готовность теста зубочисткой. Это очень просто и невероятно вкусно!😋 #шарлотка #печёмдома #пироги #яблочнаяшарлотка #десерты ##cooking #tasty #простыерецепты #этовкусно #едимдома #печёмпироги #рецепты #приятногоаппетита
Светлана Зейналова показала забавно-актуальное фото с работы: «Коронавирусная-дистанционная фото. Теперь так! Кстати, между нами чистый весенний уличный воздух. Запомните как он выглядит».
Рита Дакота опубликовала нежное фото с возлюбленным: «Всем хорошего карантина. Мы заказали бесконтактную доставку суши, и впервые на Мию тоже, только с огурцом».
Фото и видео: Instagram
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