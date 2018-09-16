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15-16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Андрея Малахова

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Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Андрей Малахов устроил водные процедуры с Мариной Федункив. Кристина Асмус отправилась в Ярославль открывать театральный сезон, а Алена Апина сделала татуировку.

Максим Галкин показал, как его дети проводили время в Юрмале.

«Выросла совсем))) Стала такой красивой и талантливой! Восхищаемся нашей «старшенькой» @polinavitorgan ,и с премьерой прекрасного спектакля тебя-это было круто!» — написала Ксения Собчак.

«В очередной раз убедилась, что в выходные надо бежать из города! Мы по лесу гуляли, рыбу ловили, на квадроциклах катались, в баньке парились, у костра песни под гитару пели... Ну и с погодой повезло!» — рассказала о своих выходных Екатерина Стриженова. Саша Плющенко похвастался своими достижениями: «Cкоро выйдет моя 30 юбилейная сover -story, мы очень ждем её) Я снимаюсь для журналов и для рекламных проектов с 1,5 лет! Мне приятно, что я амбассадор и инфлюенсер для многих брендов. И это часть моей жизни. Съемки, как и спорт-это очень большой труд, но на съёмках есть много плюсов, так как благодаря им у меня появилось много друзей, которых я очень люблю)».

«Никогда не носил шляпы,может, пора уже ?Или я очень смахиваю на Дона Корлеоне?» — поинтересовался Иосиф Пригожин. Анастасия Волочкова похвасталась танцевальным талантом дочери Ариадны.

Алика Смехова не только посетила фестиваль телесериалов «Пилот», но и отдохнула: «Приехав из Иваново в @villaplyos на вечеринку кинофестиваля Пилот,я была буквально поражена увиденной красотой и впечатляющим масштабом😇решила остаться на день и провести его в покое и уходе за собой, что особенно актуально после веселого Фестиваля 😜открыла для себя @villaplyos 💖 прекрасное спа с бассейном, банями и большим выбором процедур, французский повар и современные номера, а Природа-дух захватывает🧚‍♀️на берегу реки Волги ,в лесу 60 гектар Красоты 🍀а рядом город Плёс с музеем Левитана и опять бесконечными просторами🌞очень здОрово и здоровО-рекомендуЮ».

Курбан Омаров поделился милым видео, как его двухлетняя дочь Теона пытается «угнать» машину: «Я в детстве терпеть не мог обеденный сон. Вот и Теона пытается угнать машину лишь бы спать не идти)».

«Солнечный» Влад Ситдиков провел выходные со своей любимой — особенной дочерью Ирины Хакамады Марией Сиротинской.

«Вот и наступил наш с тобой день, любимый 💕 7 лет назад мы обменялись кольцами и половинками наших сердец... Семь - счастливое число, семь звучит как "семья" 😌 Спасибо за то, что с тобой всегда так уютно, тепло и надежно, за то, что ты так часто делаешь нашу с детьми жизнь настоящей сказкой, за твою заботу, внимательность, терпеливый нрав 🤗 Люблю», — Жасмин поздравила супруга с годовщиной свадьбы.

Фото: instagram

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