15-16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«В очередной раз убедилась, что в выходные надо бежать из города! Мы по лесу гуляли, рыбу ловили, на квадроциклах катались, в баньке парились, у костра песни под гитару пели... Ну и с погодой повезло!» — рассказала о своих выходных Екатерина Стриженова. Саша Плющенко похвастался своими достижениями: «Cкоро выйдет моя 30 юбилейная сover -story, мы очень ждем её) Я снимаюсь для журналов и для рекламных проектов с 1,5 лет! Мне приятно, что я амбассадор и инфлюенсер для многих брендов. И это часть моей жизни. Съемки, как и спорт-это очень большой труд, но на съёмках есть много плюсов, так как благодаря им у меня появилось много друзей, которых я очень люблю)».