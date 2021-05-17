15-16 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настя Каменских сфотографировалась на пляже в ярком образе, а Виктория Лопырева - с подросшим сыном. Нежным кадром с сыновьями поделилась Анастасия Шубская.

Оксана Фандера опубликовала уютное фото с банкой солений из Грузии, а Инна Михайлова похвасталась домашней фотографией мужа в оригинальном фартуке.

Максти Галкин прокатился на велосипеде по своим владениям.

Лолита Милявская надела мини и отправилась в тур: