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15-16 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Слайд, который
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Дарья Мороз

Фото: @d_moroz / Instagram

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

В минувшие выходные звезды, как всегда, делились яркими кадрами. Дарья Мороз показала стильный автопортрет в солнцезащитных очках и красавицу-дочь. Равшана Куркова похвасталась новой прической. Регина Тодоренко показала, как выглядела на последних сроках беременности. Екатерина Варнава продемонстрировала стильный танцевальный «лук».

Анита Цой поддержала Манижу:

Вечно стройная и молодая Наталья Орейро похвасталась результатом стильной фотосессии:

Настя Каменских сфотографировалась на пляже в ярком образе, а Виктория Лопырева - с подросшим сыном. Нежным кадром с сыновьями поделилась Анастасия Шубская.

Оксана Фандера опубликовала уютное фото с банкой солений из Грузии, а Инна Михайлова похвасталась домашней фотографией мужа в оригинальном фартуке.

Максти Галкин прокатился на велосипеде по своим владениям.

Лолита Милявская надела мини и отправилась в тур:

Саша Петров показал романтичное фото со стадиона: «Спартак возвращается в Лигу чемпионов! Поздравляю, красно-белые!»

Светлана Бондарчук с Сергеем Харченко и Анита Цой прогулялись по уже цветущим садам.

Фото: Instagram

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