15-16 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @d_moroz / Instagram
В минувшие выходные звезды, как всегда, делились яркими кадрами. Дарья Мороз показала стильный автопортрет в солнцезащитных очках и красавицу-дочь. Равшана Куркова похвасталась новой прической. Регина Тодоренко показала, как выглядела на последних сроках беременности. Екатерина Варнава продемонстрировала стильный танцевальный «лук».
Анита Цой поддержала Манижу:
Вечно стройная и молодая Наталья Орейро похвасталась результатом стильной фотосессии:
Настя Каменских сфотографировалась на пляже в ярком образе, а Виктория Лопырева - с подросшим сыном. Нежным кадром с сыновьями поделилась Анастасия Шубская.
Оксана Фандера опубликовала уютное фото с банкой солений из Грузии, а Инна Михайлова похвасталась домашней фотографией мужа в оригинальном фартуке.
Максти Галкин прокатился на велосипеде по своим владениям.
Лолита Милявская надела мини и отправилась в тур:
Саша Петров показал романтичное фото со стадиона: «Спартак возвращается в Лигу чемпионов! Поздравляю, красно-белые!»
Светлана Бондарчук с Сергеем Харченко и Анита Цой прогулялись по уже цветущим садам.
Фото: Instagram
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