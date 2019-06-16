15-16 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дочь Любови Толкалиной Маша призналась в любви к… московскому метро: «Я влюблена в Московское метро! Что? Звучит странно? Но я действительно, большую часть своей жизни провожу там, под твердью земной)))))))) Ибо всегда тороплюсь или опаздываю куда-нибудь… Моя жизнь тесно вплетена в клубок разноцветных подземных линий. Один раз я выходила из метро, и в моей жизни произошла ВСТРЕЧА... И теперь я не одна езжу в метро. Это магическое место…».

Арина Шарапова показала фото с Еленой Малышевой и Аллой Вербер, сделанное на скачках «Гран-При радио Монте-Карло», а Мария Захарова на пляже... скучает по работе.