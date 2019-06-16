15-16 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Верник отметил День отца и показал подборку фотографий со своими папой и сыном: «Сегодня День Отца! Папа, я люблю тебя! Сын, я люблю тебя!».
Наталья Водянова поздравила Антуана Арно с Днем отца и поделилась несколькими семейными кадрами.
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Happy father’s day to this brilliant, funny, loving, caring love of my life 🙏🥰❤ Thank you from all of us for embracing all aspects of being part of this truly large and diverse family that we are with humor, love, generosity and kindness. Your love is the greatest anchor for us, papa and steppy 🙏🥰❤ С днём Отца этого замечательного, веселого, заботливого, трогательного и самого главного мужчину в моей жизни 🙏🥰❤ спасибо тебе от всего нашего Цирка Водяновых 🤪 за безграничное принятие всех нас такими, какие мы есть. Твоя любовь к нам вдохновляет, объединяет и наполняет смыслом! Спасибо тебе, наш папуля, наш пАпА!
Тина Канделаки рассказала историю о своем отце, а Саша Савельева – о маме.
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Мой папа хотел, чтобы у него родился мальчик. Поэтому, когда появилась я, он и воспитывал меня, как мальчишку. Начиная лет с трёх я прошла все грузинские застолья. Наблюдала, выступала, а потом уже под всеобщие аплодисменты объявляла выступающих. Папа мой абсолютно соответствовал художественному описанию настоящего грузина: высокий, зеленоглазый, никогда не унывающий, любящий друзей и отдающий им свою любовь каждый день. ⠀ Иногда, возвращаясь домой под утро, он подходил к моей кровати, будил и задавал один и тот же вопрос: — Как твоя фамилия? Спросонья я твердо рапортовала: «Канделаки». — Канделаки! — гордо и громко повторял папа и добавлял: Помни, что ты должна быть достойнее всех. ⠀ Я долго не могла понять, почему я должна быть достойнее всех. Потому, что я Канделаки? Или потому, что так хотел папа? Или просто потому, что папе мое достоинство было важнее всего? ⠀ Одному он научил меня абсолютно точно. Не унижаться перед подлецами, не подчиняться глупцам и не бояться начинать все сначала, сопротивляясь самым сложным жизненным обстоятельствам. Так и живу, папа. Царствия тебе небесного. Твоя Тинатин.
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Вчера моя мама попросила удалить фотку, которая ей не понравилась. Она посчитала что я там не красивая🤦🏼♀️ ну я и удалила, в виде исключения🤔 думаю, что ж я маму буду расстраивать😂 от меня-то не убудет))) Я ,конечно, ей вежливо обьяснила, что мне нравится и поблагодарила за еë мнение( фото, к слову,было естественное и дурашливое, вы знаете , я не люблю страну кукляндию). И тут задумалась , как новоиспеченная молодая мать☺️как бы я поступила в этой ситуации... Желала ли бы я высказывать свое мнение по этому поводу... Понятно, мы для своих детей хотим самого лучшего, и чтоб со всех сторон они были прекрасные и красивые и умные и..и...и... Но не нарушаем ли мы личные границы этим? Не ставим ли своих детей в «неловкое положение» прививая им долгоиграющие комплексы, «одергивая» их, насаждая свое абсолютно субьективное мнение... Как вы относитесь к критике со стороны родителей? Какие чувства Испытываете? Прислушиваетесь или нет? И как это влияет на вашу жизнь? И чего в вашей жизни было больше -похвалы или критики?
Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова сделала свой первый макияж.
Алена Свиридова побывала на выпускном младшего сына, а Дмитрий Маликов с сыном покормил уточек.
15 июня звезды вспомнили Жанну Фриске, которая ушла из жизни четыре года назад.
Яна Поплавская трогательно поздравила любимого мужчину с днем рождения, а дочери Владимира Крестовского исполнилось 13 лет.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, Мой Любимый !!! Я точно знаю, мы не встречаем людей просто так, мы встречаем только тех, кого должны встретить. Я думаю там наверху , ещё 2006 году все решили и сделали так ,чтобы мы встретились и эта встреча определила нашу жизнь !Я счастлива, что ты есть, ты добрый , прекрасный , достойный !Будь счастлив всегда и ты ,в каждом дне своей жизни! 🖐Каждый из нас ангел… но с одним крылом… и для того, чтобы летать, нам нужно обняться друг с другом! (С)Мы это сделали и поэтому летаем ! ЖЕНЯ +ЯНА= ❤️деньрождения #лучшийдень #жизньпрекрасна #рукавруке #янапоплавская #евгенийяковлев #счастье #радость #мы
Старший сын Евгения Плющенко Егор получил поздравления с днем рождения от отца и младшего брата Саши.
Рита Дакота показала нежное видео со своим отцом и дочкой.
Дочь Любови Толкалиной Маша призналась в любви к… московскому метро: «Я влюблена в Московское метро! Что? Звучит странно? Но я действительно, большую часть своей жизни провожу там, под твердью земной)))))))) Ибо всегда тороплюсь или опаздываю куда-нибудь… Моя жизнь тесно вплетена в клубок разноцветных подземных линий. Один раз я выходила из метро, и в моей жизни произошла ВСТРЕЧА... И теперь я не одна езжу в метро. Это магическое место…».
Арина Шарапова показала фото с Еленой Малышевой и Аллой Вербер, сделанное на скачках «Гран-При радио Монте-Карло», а Мария Захарова на пляже... скучает по работе.
Анна Нетребко показала красавицу-сестру, а «садовод» Максим Галкин похвастался розами.
Александр Олешко удивил подписчиков новым имиджем, а Мария Кожевникова показала, как выглядела в 18 лет.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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