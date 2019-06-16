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15-16 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Водяновой

Фото: Instagram Натальи Водяновой
Как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Игорь Верник отметил День отца и показал подборку фотографий со своими папой и сыном: «Сегодня День Отца! Папа, я люблю тебя! Сын, я люблю тебя!».

Наталья Водянова поздравила Антуана Арно с Днем отца и поделилась несколькими семейными кадрами.

Тина Канделаки рассказала историю о своем отце, а Саша Савельева – о маме.

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Мой папа хотел, чтобы у него родился мальчик. Поэтому, когда появилась я, он и воспитывал меня, как мальчишку. Начиная лет с трёх я прошла все грузинские застолья. Наблюдала, выступала, а потом уже под всеобщие аплодисменты объявляла выступающих. Папа мой абсолютно соответствовал художественному описанию настоящего грузина: высокий, зеленоглазый, никогда не унывающий, любящий друзей и отдающий им свою любовь каждый день. ⠀ Иногда, возвращаясь домой под утро, он подходил к моей кровати, будил и задавал один и тот же вопрос: — Как твоя фамилия? Спросонья я твердо рапортовала: «Канделаки». — Канделаки! — гордо и громко повторял папа и добавлял: Помни, что ты должна быть достойнее всех. ⠀ Я долго не могла понять, почему я должна быть достойнее всех. Потому, что я Канделаки? Или потому, что так хотел папа? Или просто потому, что папе мое достоинство было важнее всего? ⠀ Одному он научил меня абсолютно точно. Не унижаться перед подлецами, не подчиняться глупцам и не бояться начинать все сначала, сопротивляясь самым сложным жизненным обстоятельствам. Так и живу, папа. Царствия тебе небесного. Твоя Тинатин.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

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Вчера моя мама попросила удалить фотку, которая ей не понравилась. Она посчитала что я там не красивая🤦🏼‍♀️ ну я и удалила, в виде исключения🤔 думаю, что ж я маму буду расстраивать😂 от меня-то не убудет))) Я ,конечно, ей вежливо обьяснила, что мне нравится и поблагодарила за еë мнение( фото, к слову,было естественное и дурашливое, вы знаете , я не люблю страну кукляндию). И тут задумалась , как новоиспеченная молодая мать☺️как бы я поступила в этой ситуации... Желала ли бы я высказывать свое мнение по этому поводу... Понятно, мы для своих детей хотим самого лучшего, и чтоб со всех сторон они были прекрасные и красивые и умные и..и...и... Но не нарушаем ли мы личные границы этим? Не ставим ли своих детей в «неловкое положение» прививая им долгоиграющие комплексы, «одергивая» их, насаждая свое абсолютно субьективное мнение... Как вы относитесь к критике со стороны родителей? Какие чувства Испытываете? Прислушиваетесь или нет? И как это влияет на вашу жизнь? И чего в вашей жизни было больше -похвалы или критики?

Публикация от Sasha S (@sasha_savelieva)

Дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова сделала свой первый макияж.

Алена Свиридова побывала на выпускном младшего сына, а Дмитрий Маликов с сыном покормил уточек.

15 июня звезды вспомнили Жанну Фриске, которая ушла из жизни четыре года назад.

Яна Поплавская трогательно поздравила любимого мужчину с днем рождения, а дочери Владимира Крестовского исполнилось 13 лет.

Старший сын Евгения Плющенко Егор получил поздравления с днем рождения от отца и младшего брата Саши.

Рита Дакота показала нежное видео со своим отцом и дочкой.

Дочь Любови Толкалиной Маша призналась в любви к… московскому метро: «Я влюблена в Московское метро! Что? Звучит странно? Но я действительно, большую часть своей жизни провожу там, под твердью земной)))))))) Ибо всегда тороплюсь или опаздываю куда-нибудь… Моя жизнь тесно вплетена в клубок разноцветных подземных линий. Один раз я выходила из метро, и в моей жизни произошла ВСТРЕЧА... И теперь я не одна езжу в метро. Это магическое место…».

Арина Шарапова показала фото с Еленой Малышевой и Аллой Вербер, сделанное на скачках «Гран-При радио Монте-Карло», а Мария Захарова на пляже... скучает по работе.

Анна Нетребко показала красавицу-сестру, а «садовод» Максим Галкин похвастался розами.

Александр Олешко удивил подписчиков новым имиджем, а Мария Кожевникова показала, как выглядела в 18 лет.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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