15-16 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нонна Гришаева поделилась семейным фото. Светлана Зейналова, Анфиса Чехова и другие звезды украсили елки.
Симона Юнусова показала фрагмент выступления своей внучки Алисы на предновогоднем концерте: «Можно забыть всё что угодно, кроме последнего наказа педагога: не сводить глаз с партнёра и улыбаться во что бы то ни стало! Сказано- сделано, тем более партнёр у нас был взрослый, почти школьник! На этого парня спокойно можно положиться. Он так крепко держал Алису в руках, что у неё не было ни малейшего шанса перепутать ноги, или пуститься галопом поперёк такта, как мы любим.😅 Мало того, этот молодой человек настолько серьёзен, что не обращал никакого внимания на кокетство Алисы и призывные взгляды - похулиганить! Кирилл, ты кремень!!!».
Диана Арбенина побывала на турнире по боксу, в котором принимал участие ее сын Артем.
доброе утро страна! воскресенье с сыном. день прожит не зря. абсолютно мой взрывной стиль поведения на сцене и в жизни. главное уметь грамотно распределять силы. но у нас ещё есть время. старт клевый. танцуй мой мальчик! бокс - это танец. #дианаарбенина #артемарбенин #worldfighting #нашисыновья @lisa_kanunnikova
Сергей Безруков с дочкой прокатился на карусели: «Мороз и солнце,день чудесный!!!!)))))))) Выходной!!!! Всем ХОРРРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!! Спасибо «МОСКОВСКИМ СЕЗОНАМ»...Прекрасный городок))) И каток) и карусель) и занятия для детей) Просто СУУУУУПЕРРРРРР! Отдыхаем) Готовимся к НОВОМУ ГОДУ!!!!!!!!!!)))».
Ирина Гринева похвасталась рисунком своей дочери Василисы. Екатерина Андреева поделилась впечатлениями от посещения Большого театра.
В Большом театре как всегда-аншлаг,красота и ангельские голоса.Веселый предновогодний кавардак на Великой сцене-«Путешествие в Реймс» -опера (из редких😂),где все живы,никого не замуровали,не зарезали,не отравили,не предали,не сожгли😬.Тема историческая -коронация Карла X и попытка главных героев попасть на торжества. И у них все получалось ,как в книге «Алиса в стране чудес».—Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти! Вот так и в этой опере-все бежали,бежали,ехали,ехали,никуда не приехали — но интересно.И постановка очень красивая,и сценография и костюмы и веселые интриги-шик-блеск-красота! И мы с @svkorolevskaya оценили масштаб и размах спектакля,который точно вписывается в предновогодние милые хлопоты.🎄🎄🎄 #театр #мы #настроение #хорошеенастроение #друзья #вечер #сцена #девочки #подружки #подруги #девочкитакиедевочки #москва #мск #большойтеатр #theatre #scene #we #friends #together #evening #moscow #мск #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
Арина Шарапова и ее коллеги поздравили Юрия Николаева с 70-летием.
Ани Лорак также поздравила телеведущего.
Дочери Олега Газманова исполнилось 15 лет.
Вот тебе и 15, Рыжик. С днём рождения моя девочка! Счастья тебе и радости. Люблю...#самаянежная 😍🎂🎂🎂🌷🌷🌷🌷🎼🎼🎼🌞🌞🌞🐎💤 Жизнь моя бродячая с бедами, удачами Давит монотонный вес проблем, как пресс. Я и не надеялся, как - то мне не верилось В то, что ангел спустится ко мне с небес. Доча, доча, доча - доченька, Ночи, ночи, ночи - ноченьки, Я боюсь своим дыханием спугнуть твой сон. Годы, годы, годы катятся Ты свои меняешь платьица Знай, что каждый раз по - новому в тебя влюблен Ангел просыпается, тихо улыбается, Вся вселенная вращается вокруг нее. Маленькие радости, бантики и сладости Непривычно льются в жизнь мою как ручеек Доча, доча, доча - доченька, Ночи, ночи, ночи - ноченьки, Я боюсь своим дыханием спугнуть твой сон. Годы, годы, годы катятся Ты свои меняешь платьица Знай, что каждый раз по - новому в тебя влюблен... #доча #доченька #дочурка #шоу #москвасити #белыйснег #деньрождения
Ксения Бородина и Милана Тюльпанова поделились архивными снимками. Наталья Штурм раскрыла свой секрет похудения.
В любом результате главное самоорганизация и воздержание, воспитание в себе силы воли. Вы часто спрашиваете о моем рационе питания. Все началось с того, что я выявила «врага», добавлявшего мне лишние килограммы. Этот враг - колбаса! Да, такой вроде вкусный, вроде быстрый в приготовлении продукт - отрезал, положил на хлеб и вперёд, вроде сыт. На самом деле, после отказала от любимой колбасы я без диет похудела в течение 3 месяцев на 5-6кг. Я ем все, что хочу - шоколад, хлеб с семечками, каши и не поправляюсь. Всего лишь отказ от колбасы! #нереклама #какесть #советы #правильноепитание #стройность #фигура #nofat #еда #food #красотаиздоровье #mylifestyle
Максим Галкин похвастался новой прической и образом «Шаляпина на минималках». Футболист Вячеслав Малафеев рассказал о новом назначении Андрея Аршавина.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова