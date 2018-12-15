15-16 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нонна Гришаева поделилась семейным фото. Светлана Зейналова, Анфиса Чехова и другие звезды украсили елки.

Симона Юнусова показала фрагмент выступления своей внучки Алисы на предновогоднем концерте: «Можно забыть всё что угодно, кроме последнего наказа педагога: не сводить глаз с партнёра и улыбаться во что бы то ни стало! Сказано- сделано, тем более партнёр у нас был взрослый, почти школьник! На этого парня спокойно можно положиться. Он так крепко держал Алису в руках, что у неё не было ни малейшего шанса перепутать ноги, или пуститься галопом поперёк такта, как мы любим.😅 Мало того, этот молодой человек настолько серьёзен, что не обращал никакого внимания на кокетство Алисы и призывные взгляды - похулиганить! Кирилл, ты кремень!!!».