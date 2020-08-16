15-16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Симона Юнусова посвятила трогательный пост маме: «До сих пор я не могу произнести слово — Мамочка. Мама... Чем дольше я живу, тем легче врачевать мою боль, обращённую к тебе. Я давно всё поняла, пережила и оправдала. С момента моего рождения я не смогла дать той любви, которую ты ждала, но так же, как и ты, успела без слов сказать о ней перед твоим уходом. Каждый год я вспоминаю этот момент с благодарностью, ты не отпустила меня жить дальше без прощального поцелуя... Сама того не ведая, ты научила меня получать удовольствие от чтения, готовки, заботы о близких и не очень. Я впитала в себя беззаветную преданность семье... Как бы мы ни сопротивлялись, всё равно с возрастом девочки становятся похожими на своих мам. Это не хорошо и не плохо, это просто неопровержимый факт. Часто я говорю с твоими интонациями и ненавижу себя за это, а иногда вспоминаю глубокие мысли, переживания и потрясающую прозорливость, которая вроде передалась и мне. Удивительно, но если бы не ты, я бы не научилась видеть сердцем, не научилась бы терпению, мужеству и прощению... Получается, что без тебя я бы не стала такой интуитивной, осторожной и любящей. Думаю, что сейчас мы бы отлично поняли друг друга и смогли просто поговорить, как две немолодые, прожившие жизнь женщины... С Днём твоего рождения, Мама!».