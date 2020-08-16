passion.ru

15-16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 20

Фото из Instagram Дарьи Поверенновой

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Дарья Повереннова поздравила дочь Полину с 28-летием.

Яна Рудковская погуляла на свадьбе Светланы Бондарчук и Сергея Харченко. Продюсер продемонстрировала яркий образ с пышным полупрозрачным платьем и короткими шортами.

Леонид Агутин поделился историей из недавнего полета: «Лечу. Попросил воду с лимоном. Нельзя лимон. Роспотребнадзор запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой! Сижу, пью воду без лимона. Не интересно, но я терплю! Дело серьёзное! И тут стюардесса приносит горячее. Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ! рядом с рыбой и рисом, лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! Вся борьба насмарку))».

Оксана Самойлова показала фигуру без фотошопа и фильтров.

Елена Кулецкая с мужем отмечают шестую годовщину свадьбы.

Игорь Макаров показал любимых жену и дочь.

А Виктория Лопырева опубликовала нежное фото с сыном.

Алексей Ягудин поделился лайфхаком для тех, кто за выходные набрал лишний вес: «Набрали KG за выходные, вот вам лайфхак как моментально сбросить вес».

Диана Арбенина высказалась о событиях в Белоруссии.

Екатерина Архарова поздравила сына с первым днем рождения.

Семья Дмитрия Пескова отдыхает в Сочи. Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета поделилась историей из отпуска.

Николай Расторгуев вместе с домашним любимцем наслаждается хорошей погодой.

Фигуристка Оксана Домнина показала, как выглядела в 15 лет.

Агата Муцениеце сделала селфи с альпакой, а Альбина Джанабаева провела воскресенье на конюшне.

Елена Исинбаева устроила жаркие танцы под музыку из 90-х годов.

Влад Топалов показал забавное видео с сыном Майклом.

Симона Юнусова посвятила трогательный пост маме: «До сих пор я не могу произнести слово — Мамочка. Мама... Чем дольше я живу, тем легче врачевать мою боль, обращённую к тебе. Я давно всё поняла, пережила и оправдала. С момента моего рождения я не смогла дать той любви, которую ты ждала, но так же, как и ты, успела без слов сказать о ней перед твоим уходом. Каждый год я вспоминаю этот момент с благодарностью, ты не отпустила меня жить дальше без прощального поцелуя... Сама того не ведая, ты научила меня получать удовольствие от чтения, готовки, заботы о близких и не очень. Я впитала в себя беззаветную преданность семье... Как бы мы ни сопротивлялись, всё равно с возрастом девочки становятся похожими на своих мам. Это не хорошо и не плохо, это просто неопровержимый факт. Часто я говорю с твоими интонациями и ненавижу себя за это, а иногда вспоминаю глубокие мысли, переживания и потрясающую прозорливость, которая вроде передалась и мне. Удивительно, но если бы не ты, я бы не научилась видеть сердцем, не научилась бы терпению, мужеству и прощению... Получается, что без тебя я бы не стала такой интуитивной, осторожной и любящей. Думаю, что сейчас мы бы отлично поняли друг друга и смогли просто поговорить, как две немолодые, прожившие жизнь женщины... С Днём твоего рождения, Мама!».

Ксения Собчак поделилась нежным фото с любимым мужем: «Люблю тебя, мой @konbog75. Пусть в мире будет больше любви!».

Три года назад, 16 августа 2017 года не стало выдающейся российской актрисы Веры Глаголевой. «3 года без тебя... Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю..», – написала младшая дочь безвременно ушедшей из жизни кинозвезды.

Журналистка Маргарита Симоньян в память о покойной Вере Глаголевой показала фрагмент из фильма Тиграна Кеосаяна «Бедная Саша»: «Всегда тонкая, светлая и пронзительная Вера Глаголева в фильме Тиграна @tigrankeosayan 'Бедная Саша'. Ровно три года назад ее не стало. Светлая память».

А как вы провели выходные?

Фото и видео: Instagram/

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!