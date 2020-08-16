15-16 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дарья Повереннова поздравила дочь Полину с 28-летием.
Яна Рудковская погуляла на свадьбе Светланы Бондарчук и Сергея Харченко. Продюсер продемонстрировала яркий образ с пышным полупрозрачным платьем и короткими шортами.
Леонид Агутин поделился историей из недавнего полета: «Лечу. Попросил воду с лимоном. Нельзя лимон. Роспотребнадзор запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой! Сижу, пью воду без лимона. Не интересно, но я терплю! Дело серьёзное! И тут стюардесса приносит горячее. Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ! рядом с рыбой и рисом, лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! Вся борьба насмарку))».
Оксана Самойлова показала фигуру без фотошопа и фильтров.
Елена Кулецкая с мужем отмечают шестую годовщину свадьбы.
Игорь Макаров показал любимых жену и дочь.
А Виктория Лопырева опубликовала нежное фото с сыном.
Алексей Ягудин поделился лайфхаком для тех, кто за выходные набрал лишний вес: «Набрали KG за выходные, вот вам лайфхак как моментально сбросить вес».
Диана Арбенина высказалась о событиях в Белоруссии.
Екатерина Архарова поздравила сына с первым днем рождения.
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Сыночек! Вот и настала твоя первая круглая дата - 1 ГОД! Словами не передать ту необъятную любовь, которая родилась в нас папой @artem.ilyasov с твоим появлением❤ Каждый день, ты нас учишь смотреть на мир по новому и радоваться вместе с тобой каждому мгновению. Твои открытия - это наши открытия. Наше солнышко! Наше счастье! Наша гордость! Наша радость! С днём рождения, наш сахарок! Главное будь здоров и счастлив! Ты наша жизнь и мы тебя очень сильно любим!❤ #юбилей #сынокнашсладкийпирожок #любовьспасетмир
Семья Дмитрия Пескова отдыхает в Сочи. Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета поделилась историей из отпуска.
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Идём с папой по набережной в Сочи. ⠀ Мика немного отстал и услышал следующий диалог: ⠀ - Пескова сейчас видел. В шлёпках. Не поверишь, но он был в шортах и сланцах, как я! - Да чё ты мне гонишь, а? - Реально, Песков в шортах и сланцах! Представляешь? - Да, перестань. Зачем так гнать? - Он прям шёл по набережной... - Хватит, а... ⠀ Действительно... Вот такие «удивительные вещи» происходят 😂
Николай Расторгуев вместе с домашним любимцем наслаждается хорошей погодой.
Фигуристка Оксана Домнина показала, как выглядела в 15 лет.
Агата Муцениеце сделала селфи с альпакой, а Альбина Джанабаева провела воскресенье на конюшне.
Елена Исинбаева устроила жаркие танцы под музыку из 90-х годов.
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И что же предшествовало этому танцу...🤔 ⠀ Дети с самого утра: - Мама пойдём гулять, Мама пойдём гулять, Мама пойдём, Мама пойдём гулять... - АААААААААААААА, - у меня сейчас мозг взорвется. ⠀ И что делает муж. Врубает на всю громкость, сначала «Руки вверх», а потом мою любимую группу детства, «Иванушки» с песней «Где-то». Меня уже было не остановить...Час без перерыва плясала, пока не устала. Потом залипла в инста на страницах 90-е. Поймала себя на мысли, что поняла смысл песни группы «Комбинация»- «Два кусочков колбаски». ⠀ Да, были времена... ⠀ Ладно, пойду с детьми погуляю:) ⠀ Всем позитива:)🤗 ⠀ P.S. если вы заразились моим настроением, танцуйте без стеснений. 💃🏻 ⠀ #танцуюподмузыку90х
Влад Топалов показал забавное видео с сыном Майклом.
Симона Юнусова посвятила трогательный пост маме: «До сих пор я не могу произнести слово — Мамочка. Мама... Чем дольше я живу, тем легче врачевать мою боль, обращённую к тебе. Я давно всё поняла, пережила и оправдала. С момента моего рождения я не смогла дать той любви, которую ты ждала, но так же, как и ты, успела без слов сказать о ней перед твоим уходом. Каждый год я вспоминаю этот момент с благодарностью, ты не отпустила меня жить дальше без прощального поцелуя... Сама того не ведая, ты научила меня получать удовольствие от чтения, готовки, заботы о близких и не очень. Я впитала в себя беззаветную преданность семье... Как бы мы ни сопротивлялись, всё равно с возрастом девочки становятся похожими на своих мам. Это не хорошо и не плохо, это просто неопровержимый факт. Часто я говорю с твоими интонациями и ненавижу себя за это, а иногда вспоминаю глубокие мысли, переживания и потрясающую прозорливость, которая вроде передалась и мне. Удивительно, но если бы не ты, я бы не научилась видеть сердцем, не научилась бы терпению, мужеству и прощению... Получается, что без тебя я бы не стала такой интуитивной, осторожной и любящей. Думаю, что сейчас мы бы отлично поняли друг друга и смогли просто поговорить, как две немолодые, прожившие жизнь женщины... С Днём твоего рождения, Мама!».
Ксения Собчак поделилась нежным фото с любимым мужем: «Люблю тебя, мой @konbog75. Пусть в мире будет больше любви!».
Три года назад, 16 августа 2017 года не стало выдающейся российской актрисы Веры Глаголевой. «3 года без тебя... Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю..», – написала младшая дочь безвременно ушедшей из жизни кинозвезды.
Журналистка Маргарита Симоньян в память о покойной Вере Глаголевой показала фрагмент из фильма Тиграна Кеосаяна «Бедная Саша»: «Всегда тонкая, светлая и пронзительная Вера Глаголева в фильме Тиграна @tigrankeosayan 'Бедная Саша'. Ровно три года назад ее не стало. Светлая память».
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram/
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