14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Милана Тюльпанова наслаждается отпуском и демонстрирует эффектное фото в стильном купальнике. Не отстает от нее и Светлана Лобода, которая опубликовала фото в пикантном ракурсе. Певицу обвинили в злоупотреблении фотошопом, но и без дополнительных инструментов ей определенно есть, чем похвастаться.

Радуется южному солнцу и Наталья Рудова, которая поделилась естественным фото с пляжа без макияжа и нюдовом купальнике.

Вера Брежнева, в отличие от своих коллег, проводит отпуск не на Мальдивах, а в горах, и покоряет новую вершину.

Кристине Асмус не до отдыха, она активно работает. Но и без приятностей не обошлось — неизвестный таинственный поклонник завалил ее шикарными букетами.

Галкин поздравил поклонников с последними новогодними праздниками и снял для подписчиков уютное праздничное видео на территории своего шикарного особняка.