14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/milana_tulpanova/?hl=ru
Милана Тюльпанова наслаждается отпуском и демонстрирует эффектное фото в стильном купальнике. Не отстает от нее и Светлана Лобода, которая опубликовала фото в пикантном ракурсе. Певицу обвинили в злоупотреблении фотошопом, но и без дополнительных инструментов ей определенно есть, чем похвастаться.
Радуется южному солнцу и Наталья Рудова, которая поделилась естественным фото с пляжа без макияжа и нюдовом купальнике.
Вера Брежнева, в отличие от своих коллег, проводит отпуск не на Мальдивах, а в горах, и покоряет новую вершину.
Кристине Асмус не до отдыха, она активно работает. Но и без приятностей не обошлось — неизвестный таинственный поклонник завалил ее шикарными букетами.
Галкин поздравил поклонников с последними новогодними праздниками и снял для подписчиков уютное праздничное видео на территории своего шикарного особняка.
Яна Рудковская ответила на вопросы своих подписчиков о себе и своей жизни, и прокомментировала самый интересующий общественность вопрос. Люди опасаются, что Сашу Плющенко всю жизнь будут называть Гном Гномычем, однако Яна ответила, что это всего лишь бренд.
Ксения Собчак поделилась шикарным селфи с идеальной укладкой в очень стильном образе, и раскритиковала главного редактора американского Forbes за неприемлемое решение объявить бойкот компаниям, принявшим на работу сотрудников администрации Трампа. Подписчики поддержали.
Нюша поделилась очаровательными фотографиями с зимней прогулки со своей дочкой Симбой. Девочка явно осталась довольна.
Алена Шишкова тоже проводит время с дочкой, и опубликовала совместное фото в забавных носках.
Ксения Бородина, которая недавно вернулась из отпуска, наслаждается нарядами и эффектными укладками — по ее собственным словам, она очень устала проводить все дни с волосами, собранными в узел.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной, Миланы Тюльпановой, Светланы Лободы, Нюши, Кристины Асмус, Алены Шишковой, Ксении Собчак, Яны Рудковской
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