14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева, Светлана Лобода с коллегами, Елизавета Боярская и Андрей Григорьев-Аполлонов отдыхают у моря. Елена Исинбаева — в горах.

Алена Хмельницкая показала романтическое фото на фоне заката. «Продолжай соблазнять меня , MY LOVE! Don’t STOP», — написал Валерий Сюткин под романтической фотографией.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева родили и воспитали себе фотографа: «Рожайте детей. Берите их с собой везде. Ждите, когда они подрастут. В какой-то момент вы начнете отдыхать, а они вас фотографировать. Фото: Роберт Воля».

Рената Литвинова наконец после аварии отпраздновала день рождения: