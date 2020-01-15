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14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Веры Брежневой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Вера Брежнева, Светлана Лобода с коллегами, Елизавета Боярская и Андрей Григорьев-Аполлонов отдыхают у моря. Елена Исинбаева — в горах.

Алена Хмельницкая показала романтическое фото на фоне заката. «Продолжай соблазнять меня , MY LOVE! Don’t STOP», — написал Валерий Сюткин под романтической фотографией.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева родили и воспитали себе фотографа: «Рожайте детей. Берите их с собой везде. Ждите, когда они подрастут. В какой-то момент вы начнете отдыхать, а они вас фотографировать. Фото: Роберт Воля».

Рената Литвинова наконец после аварии отпраздновала день рождения:

Анна Хилькевич поздравила другу и коллегу:

Кайли Дженнер показала забавное детское фото Кендал Дженнер — на нем она запечатлена счастливой и с веснушками.

Эмин Агаларов проводит отпуск с детьми. Роман Костомаров — тоже.

Ирина Слуцкая поделилась опытом путешествий с крошечной дочерью:

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Полёт с малышом. ✈️👶 Это не очень легко, как говорят одни, но и не так трудно, как пугают другие. Это как с любым другим человеком, только с маленьким и неспособным сказать, что ему хочется. От взрослых, кстати, проблем и поболее бывает.😅 ⠀ Некоторые из вас, увидев мою сторис из самолёта с Кирой на руках, распереживались и закидали меня вопросами в директе. «Каково это лететь с малышом?» «Плакала ли Кира во время полёта?» «Как ребёнок отреагировал на перелёт?» ⠀ Хоть летели мы всего пару часов, но я тоже немного беспокоилась. А зря! Всё прошло просто великолепно! Больше того, после супер-спокойного перелёта, который Кира просто весь проспала, сейчас она всегда в отличном настроение, и, кажется, отдыхает даже больше и круче нас всех.😅 ⠀ Пожалуй, самое неудобное — это опаздывать с ребёнком на руках. Особенно когда он маленький и сам пока бежать вообще не может. Поэтому я рада, что у нас всё прошло без сюрпризов. 🙏 ⠀ А вы когда-нибудь отправлялись отдыхать с маленьким ребёнком? И, если да, то сталкивались ли вы с какими-то проблемами? ⠀ #Слуцкая #ИринаСлуцкая #Путешествия #самолёт #МамаДочка #семья

Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial)

Певица Жасмин показала взрослого сына.

Фото и видео: instagram

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