14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алика Смехова показала, как праздновала Старый Новый Год: «Мы не сдаемся и отмечаем. Я очень люблю этот праздник, можно загадать заветное желание. Веселитесь и радуйтесь жизни — она прекрасна. Всех люблюююююю!»

Лиза Арзамасова пожаловалась на график: «Перед Новым годом миссия была "успеть все". После всех праздников - миссия: "проснуться и ... снова успеть все". Проснуться помогает чудесный вьетнамский кофе и занятия в спорт зале. Как же расслабляют эти зимние каникулы! Единственное время в году, когда я так успеваю разлениться. Как вы обычно входите в привычный ритм жизни? Последние пять лет мне очень помогала сессия и экзамены. Тут хочешь-не хочешь, а соображать на "пятерку" надо было. Но теперь учеба позади, диплом в руках, первая зима без учебы! Двигаюсь на автомате. В голове вместо мозга - розовые облака и конфети».

Алексей Ягудин рассказал о здоровье жены: «Новый год, новая нога! Новая туфелька DIOR для нашей. Техосмотр @tatianatotmyanina прошла и теперь наш терминатор летит к нам. SHE WILL BE BACK».