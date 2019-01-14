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14 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Алики Смеховой

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Алика Смехова показала, как праздновала Старый Новый Год: «Мы не сдаемся и отмечаем. Я очень люблю этот праздник, можно загадать заветное желание. Веселитесь и радуйтесь жизни — она прекрасна. Всех люблюююююю!»

Лиза Арзамасова пожаловалась на график: «Перед Новым годом миссия была "успеть все". После всех праздников - миссия: "проснуться и ... снова успеть все". Проснуться помогает чудесный вьетнамский кофе и занятия в спорт зале. Как же расслабляют эти зимние каникулы! Единственное время в году, когда я так успеваю разлениться. Как вы обычно входите в привычный ритм жизни? Последние пять лет мне очень помогала сессия и экзамены. Тут хочешь-не хочешь, а соображать на "пятерку" надо было. Но теперь учеба позади, диплом в руках, первая зима без учебы! Двигаюсь на автомате. В голове вместо мозга - розовые облака и конфети».

Алексей Ягудин рассказал о здоровье жены: «Новый год, новая нога! Новая туфелька DIOR для нашей. Техосмотр @tatianatotmyanina прошла и теперь наш терминатор летит к нам. SHE WILL BE BACK».

Светлана Бондарчук продемонстрировала силу тела и духа на Бали. Сергей Лазарев наслаждается закатами в США. Ляйсан Утяшева продемонстрировала фигуру у океана: «Обещаю, это последнее фото в купальнике. Фотограф от бога @pavelvolyaofficial». Кристина Асмус с семьей простилась с ОАЭ: «Бай, Дубай!»

Ани Лорак проводит время с дочкой и Филиппом Киркоровым: «Отметили старый Новый год с любимым Крестным Филиппом».

Яна Чурикова удивила снимком в сноубордическом костюме: «Все, теперь все праздники точно кончились, уэлком бэк ту зе офис, юниверсити, уатэва».

Юлия Ковальчук — похвасталась нежной фотографией с мужем. Влад Топалов — с женой, и пожаловался: «Почемуууу вокруг грязь???? Половина мира в снегу и только Россия в грязи.... я не могу понять. Везде же машины, везде снег, везде одно и то же. Только в европе чистые дороги и белые, а у нас - одна грязь. Как это объяснить? Как пел В.С.Высоцкий : "обидно, Зин!"».

Влад Соколовский поделился переживаниями: «Смотрите видео до конца. У меня от таких моментов взрыв внутри и ком в горле! Люблю больше всех».

Татьяна Навка — тоже: «Моя сладкая ягодка».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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