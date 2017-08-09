41-летняя балерина Анастасия Волочкова согласна только на самое лучшее

В конце июля 41-летняя Анастасия Волочкова получила предложение руки и сердца. «Это было так неожиданно! И безумно красиво», — щебетала счастливая балерина. Новость моментально облетела первые полосы СМИ. «Не понимаю, почему вокруг этого возник такой ажиотаж. Что удивительного в том, что мне предложили руку и сердце? Мне постоянно делают такие предложения. Я — красивая женщина, которая нравится мужчинам», — смутилась звезда сцены.

Признание 43-летнего бизнесмена стало для Насти полнейшей неожиданностью, поэтому тогда она взяла тайм-аут. «Для себя уже все решила», — сообщила она на днях изданию «Собеседник», и рассказала, какой будет ее свадьба. «Я вам обещаю одно: моя свадьба будет не хуже, чем предыдущая. Тогда я меняла платья семь раз. На сей раз увеличу количество выходов вдвое», — улыбается балерина.

Поговаривают, что на свадьбу, которую Анастасия играла в 2007 году, было потрачено около 1,5 миллиона евро. Гуляли три дня, гостями радушной невесты стали 300 человек, их развлекали 450 человек. Кольца с черными и белыми бриллиантами, 15-килограммовое венчальное платье с миллионом страз Swarovski, воздушный шар в качестве кареты для шикарной невесты — страна еще долго обсуждала торжественное мероприятие.

Знает ли претендент на руку и сердце дивы о том, что его ждет? И не согласится ли балерина умерить пыл, ведь, по ее признанию, она ценит этого мужчину. «Этот человек занял особое место в моей жизни», — признается она. Покажет время.

Пока мужчина настроен более чем решительно. Для того, чтобы сделать предложение возлюбленной, бизнесмен приехал в Крым, где балерина выступала с благотворительными концертами.

Фото: instagram.com