14 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Мороз проехалась в метро: «Перерыв в смене. Поехала домой на метро. Я часто езжу на метро-так быстрее в режиме московских пробок. И очень удивилась тому,что бОльшая часть людей, едут без масок. Пандемию отменили что ли? Камон. Ну ладно каждый сам за себя решает. Но есть, как минимум, пожилые люди, люди с шатким здоровьем, которых нужно беречь. А вдруг Вы болеете и не знаете об этом. Друзья, будьте осторожны и не будьте эгоистичны... please».

Павел Прилучный показал трогательное фото с собачкой: «Думаем с детьми как назвать нового щенка. Пока 2 варианта: Фифа или по-актуальнее - КП. Кстати, "эксклюзив": результаты теста на коронавирус я действительно жду как и все мои коллеги перед началом съемочного процесса по правилам новой безопасности. Берегите себя и не забывайте про маски - так и вирус победим и догадки прессы заодно».

Стас Садальский удивил поклонников: «Заколебали меня, ты делаешь подтяжки ты делаешь подтяжки… Мамой клянусь НЕТ! Хожу – только плазмолифтинг».

Певица Жасмин похвасталась прической и макияжем от команды Гоар: «Девочки такие девочки! Ну не можем мы не похвалиться красивым мейком и прической, а уж когда их сделали настоящие маги палеток, кисточек и стайлеров».

Саша Плющенко все больше становится похожим на отца: «Фото с контрольных прошедших прокатов».

Анфиса Чехова посвятила пост отцу: «Вчера был год как не стало моего папы. Это, кажется, единственные наши совместные фотографии. Я во многом на него похожа. Особенно характером. По иронии судьбы, своими похожими характерами мы совсем друг с другом не сходились... Мне потребовались долгие годы, чтобы принять его таким, какой он есть, простить и разрешить себе его любить! Сейчас вспоминается много приятных моментов нашего общения, хотя всю жизнь я была зациклена на его минусах и наших несостыковках. Теперь наша "вражда", длинною почти во всю мою жизнь, закончена. Хотя во мне она закончилась несколько лет назад, но к сожалению, помириться с папой при жизни у меня не получилось, несмотря на мои старания. Надеюсь, наши с ним уроки я прошла как надо. Всегда буду помнить тебя, папа! Ты течешь по моим венам и живёшь в моих воспоминаниях... теперь только в приятных».

Ольга Бузова тоже показала фото с отцом: «С папулей @ibuzov после концерта. Люблю».