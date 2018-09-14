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14 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Венсана Касселя

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Венсан Кассель и Тина Кунаки поменялись лицами: «Мартина и Силвейн». Ева Лонгория показала фото без макияжа и с малышом. Джессика Альба сфотографировалась с сыном. «Прошлой ночью у нас было свидание», — похвасталась Шакира.

Татьяна Навка завязалась в очередной узел: «Поза петли или на санскрите «ПАШАСАНА» Рекомендуется при остеохондрозе любых отделов позвоночника, воспалительных, аллергических и инфекционных заболеваниях дыхательных путей, тугоподвижности суставов плечевых и коленных, усталости и головных болях. Тонизирует органы брюшной полости, особенно селезенку, печень и поджелудочную железу. Способствует уменьшению жировых отложений в области талии».

«Я- твоя», — дразнит Юлия Высоцкая.

«Здесь могла быть грустная история о лицемерии, обмане, грязи, предательстве и прочих прелестях жизни. Но на самом деле просто фото из студии. Тот момент, когда все плохое превращается в хорошее. Спасибо моей работе за это», — заинтриговала Виктория Дайнеко.

Наталья Подольская показала фото с сестрой: «Юлька моя».

Настя Каменских сфотографировалась с Потапом: «Встретила кумира», — шутливо прокомментировала она. Кристина Асмус подшутила над располневшим мужем: «Муж и жена - один подбородок))))»

Наталья Водянова показала подросших сыновей: «Устроили с мальчиками вечеринку-сюрприз по случаю дня рождения Виктора».

Лена Темникова показала, как веселится ее дочь:

Наташа Королева показала как веселится Королева Наташа:

Фото и видео: instagram

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